Datasystemer på AMK-sentralen i Oslo har i over et døgn vært ustabile og til tider nede. I praksis betyr dette at operatørene må gjøre jobben manuelt.

AMK-sentralen er telefonsentralen som tar imot anrop på 113. Nødnummeret 113 fungerer som normalt.

Kan ta lengre tid å sende hjelp

Problemene kan føre til at det tar lengre tid å sende ut ambulanser, ifølge avdelingsleder Oddbjørn Hagen ved AMK. Men de har så langt ikke noen indikasjoner på at det har skjedd.

Ifølge Hagen har de øvd på hva de skal gjøre hvis systemene går ned, men det er en utfordring at problemene har vart over tid.

– Får dere ut ambulanser til alle som trenger det?

– Ja, men en utfordring er den interne merbelastningen på grunn av overgangen til rent manuelle rutiner. AMK-sentralen har satt inn ekstra mannskapsressurser. Ambulansetjenesten er også blitt forsterket. Situasjonen følges nøye, skriver Hagen i en e-post.

Ambulansepersonellet får nå informasjon over nødnettet og telefon.

Ifølge Sykehuspartner, som drifter systemet, startet problemene litt etter klokken 13 torsdag.

Systemet blir normalt brukt av operatørene på AMK-sentralen til å opprette en digital journal, gi oppdrag til ambulansene og å følge ambulansenes status og bevegelser på et kart.

Informasjonen som blir skrevet inn i systemet blir også sendt til ambulansepersonellet i utrykningskjøretøyene.

Trøbbel etter oppgradering

Det er Sykehuspartner som drifter IT-systemene til AMK-sentralen. Det er det samme systemet som brukes i hele Norge, men det er kun i Oslo det er problemer.

Problemene skal ha oppstått etter en oppgradering av systemet. Ifølge kommunikasjonssjef Kari H. Slaattelid er det en «treghet i systemet» de jobber med å finne årsaken til.

– Hvor lang tid det vil ta før systemet er tilbake i normal drift er foreløpig uklart. Det jobbes med alle ressurser vi har tilgjengelig, sier Slaattelid.

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Oslo betjener nødnummeret 113 i et område der det bor 1,5 millioner mennesker. Nødmeldinger og kommunikasjon til og fra ambulanser i Oslo, Akershus og Østfold går gjennom AMK Oslo.

Foretakstillitsvalg på AMK-sentralen i Oslo, Svein Erik Urstrømmen, er informert om situasjonen.

– Vi er blitt informert om problemene. Så lenge de ikke går ut over 113-funksjonen, er vi beroliget. De er alltid det viktigste. Det er også leid inn ekstra mannskap for å håndtere dette, sier Svein Erik Urstrømmen.