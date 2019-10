Rundt klokken 17 søndag fikk Øst politidistrikt melding om at to unge gutter på 12 og 13 år hadde blitt banket opp med et balltre ved en skole på Nannestad i Akershus.

– En gruppe på mellom syv og åtte unge gutter hadde ringt på hos flere hus og løpt fra stedet, forteller operasjonsleder Karianne Knudsen ved Øst politidistrikt til Aftenposten.

Ved et hus ble guttene møtt av en gruppe unge voksne, som var langt fra fornøyde med oppførselen til guttene. Flere unge voksne la på sprang etter guttene, forteller operasjonslederen.

Løp inn i skogholt, møtte mann i 20-årene med balltre

– Guttene løp inn på et skoleområde og inn i et skogholt, forteller operasjonslederen.

Inne i skogholtet møtte to av guttene, en 12-åring og en 13-åring, på en mann i 20-årene fra det aktuelle huset. Mannen hadde med seg et balltre og gikk løs på de to guttene, mener politiet.

– Han skal ha fått tak i de to guttene og slått de med balltreet. En av guttene har muligens et brudd i armen og hevelse i ryggen. Den andre har hevelse på armen, sier operasjonslederen.

Mann i 20-årene pågrepet og siktet

Søndag kveld pågrep Øst politidistrikt en 18 år gammel mann som politiet mener skal ha slått guttene med balltre.

– Det er en stygg og alvorlig sak når man går til angrep på unge gutter med et balltre, sier Knudsen, som legger til at han er siktet for kroppsskade mot de to guttene.

Politiet har så langt ikke fått avhørt mannen i 20-årene, men har snakket med de to unge guttene, legger operasjonslederen til.

Øst politidistrikt opplyste først at det var en 18-åring som hadde blitt pågrepet, men har senere opplyst at det var en mann i 20-årene som skal ha angrepet guttene med balltre.