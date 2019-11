Etter en ny dom i en norsk barnevernssak i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) denne uken, har debatten rast om norsk barnevern – igjen. Men er norsk barnevern så annerledes – eller mye verre – enn andre lands?

– Norsk barnevern ligner mer på barnevernet i andre land enn mange tror, sier professor Marit Skivenes ved Centre for Research on Discretion and Paternalism ved Universitetet i Bergen.