To tiltalt for likskjending i Oslo

Da mannen og kvinnen oppdaget at svensken var død i leiligheten deres i en bygård på Torshov i Oslo, pakket de han inn plast, dro han ut av leiligheten og ned trappen og plasserte han deretter blant søppel og søppelkasser utenfor adressen, mener påtalemyndigheten, skriver VG.

For dette er paret nå tiltalt for likskjending. De er også tiltalt for motarbeidelse av etterforskning av et lovbrudd. Ifølge tiltalen gjemte de mannens eiendeler på loftet i bygården på Torshov, skriver avisen.

Samboerparet ble pågrepet to dager etter at 33-åringen ble funnet død. De ble da siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge.

Mannen i 50-årene er også tiltalt for å ha solgt heroin til den avdøde mannen kort tid før svensken ble funnet død.

Ifølge politiet antas dødsårsaken til 33-åringen å være en heroinoverdose.

Saken skal opp for Oslo tingrett i desember.