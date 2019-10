Forskerne fra Norsk Regnesentral (NR) og Universitetet i Bergen (UiB) ville undersøke hvor mange nordmenn som er villige til å gi fra seg det meste av personlige data.

Derfor la de en felle i form av et Facebook-eksperiment.

2800 nordmenn ble spurt om å gi samtykke til å hente personlige data og all informasjon som Facebook hadde om dem.

«Du har tidligere svart på undersøkelser. Kan vi koble disse svarene med din Facebook-profil eller annen informasjon på Facebook om deg, og legge informasjonen til din profil som oppdragsgiver lager?», spurte forskerne og begrunnet dette med at de ville bruke dataene til å skreddersy reklame og drive mikromålrettet påvirkning.

Det forskerne i praksis ba om, ville gi tilgang til så mye persondata at det rett og slett ville være ulovlig å samle inn.

Likevel var svært mange villige til å gi fra seg absolutt alt av persondata på Facebook, uten å blunke.

Hvem lar seg lokke til å gi fra seg alle data?

– Det vi spurte om, er nesten det samme om å be om lov å få hente alle filer folk har på datamaskinen og mobilen, sier seniorforsker Ingvar Tjøstheim ved Norsk Regnesentral.

Eksperimentet er en del av det internasjonale forskningsprosjektet Alert, hvor forskere fra NR, UiB og NTNU bidrar.

– Vi ba om å få vite alt om vedkommende, hva han eller hun hadde svart på tidligere undersøkelse og alt som fantes av opplysninger om dem på Facebook, sier Tjøstheim.

26 prosent ga samtykke til å gi fra seg alle persondata på Facebook og koble dette til andre data.

Eksperimentet viste at det var mye lettere for forskerne å lokke ut alle persondata fra menn enn for kvinner.

Kvinner er klart mer skeptiske enn menn til å gi fra seg persondata.

32 prosent av alle menn ga samtykke, mens bare 20 prosent av kvinnene sa ja.

Forskjellene mellom kjønnene er største blant de yngste og de eldste.

Unge er dessuten langt mer positive til å gi samtykke enn eldre.

Nær halvparten av alle unge menn mellom 20 og 24 år var villige til å gi fra seg Facebook-data og la utenforstående koble det med andre personlige data.

De mest skeptiske i befolkningen, var kvinner over 50 år.

Tror mange har gitt opp personvernet

– Jeg tror mange har gitt opp. Sier du nei til å gi fra deg persondata, risikerer du at appen ikke fungerer, sier Erik Storås Sommer (20).

Han og kameraten Mats Nome Sommervold (19) er dataingeniørstudenter i Oslo. De kjenner seg godt igjen i Facebook-eksperimentet.

– De fleste av oss blir bedt om å gi samtykke til å gi fra oss data hele tiden. De fleste sier jo ja, sier Sommervold. Selv reagerer han ofte på stedstjenester.

– Mange apper og nettjenester krever å få vite hvor jeg er til enhver tid. Det synes jeg er creepy. Jeg reagerer også på at mange bilde-apper krever å få alle kontaktene mine. Hva i all verden skal de med det?

Begge tror mange sier ja av frykt for å få dårlige digitale tjenester.

– Sier du nei når for eksempel Google ber om samtykke til å bruke dine data, har du et problem. De fleste av oss er helt avhengige av Google for å finne informasjon, sier Sommer.

Han tror mange ser på det å gi fra seg persondata som en pris vi er nødt til å betale for å få nye digitale tjenester, men understreker at han selv ikke har akseptert alt.

– Nylig prøvde jeg å installere en app som krevde å få vite alt jeg gjorde på tastaturet. Da tenkte jeg at jeg kunne klare meg uten den appen, sier Sommer.

Personvernparadoks

Resultatene av eksperimentet illustrerer det forskerne kaller for «det store personvernparadokset».

– Dette viser at det ikke er samsvar mellom hva vi sier vi mener om personvern og personlige data, og hva vi faktisk gjør, sier Tjøstheim.

– Hva kan være årsaken til dette?

– Vi må gi samtykke til så mye i dagens digitale samfunn at mange kanskje svarer ja til å gi fra seg dataene nærmest automatisk.

– Forbrukerne blir overkjørt

EUs nye, strengere personvernforordning (GDPR) skulle gi oss mer kontroll med våre persondata.

– I stedet for å føle at vi har mulighet til å kontrollere våre persondata, har vi fått en flodbølge av forespørsler som vi skal gi samtykke til, sier forsker Lisbet Berg ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Oslo Met.

Fakta: GDPR EUs nye personvernforordning (General Data Protection Regulation) ble vedtatt i 2016 og trådte i kraft i EUs medlemsland 25. mai 2018. Bakgrunnen for forordningen var et ønske om å bedre enkeltpersoners mulighet for å kontrollere opplysninger registrert om dem selv. Reglene gjelder også i EØS. Gjennom forordningen ble det opprettet et nytt europeisk personvernråd bestående av representanter fra nasjonale tilsynsmyndigheter samt EUs datatilsyn. Datatilsynet skal representere Norge i personvernrådet, men får ikke stemmerett. Kilde: NTB

– Forbrukere overkjøres av meldinger om å klikke «jeg godtar» eller «jeg forstår». I praksis er det nesten fysisk umulig for den enkelte å gå inn og sjekke hva vi samtykker til. Vi har rett og slett ikke tid.

Hun peker på at de som faktisk er bevisste, må bruke mye krefter for å sjekke hva de egentlig gir samtykke til.

– De må lese gjennom side etter side med veldig kjedelig juridisk tekst. De færreste kommer til slutten, hvor de oppdager at de gir fra seg både kontakter, alle bilder, e-poster eller meldinger.

– Er kampen om personvern i realiteten tapt?

– Det kan du fort få følelsen av, sier Berg.

Verdens korteste IQ-test

For å forstå mer om hvorfor så mange av oss er villig til å gi fra oss alle data, gjorde forskerne noe som svært sjeldent utføres i Norge, verdens raskeste IQ-test.

Refleksjonstesten CRT er laget for å avsløre om vi tar intuitive beslutninger raskt uten å tenke oss om, og hvem som har evnen til å tenke seg om.

De som bommet på flest spørsmål og dermed avslørte at de ikke tenkte seg om, var også langt mer villig til å gi fra seg alle data.

I tillegg hadde de også flere andre kjennetegn:

De hadde lavere utdannelse.

De var mer utsatt for ID-tyveri og misbruk.

De delte i større grad krenkende bilder eller videoer av seg selv og andre, som for eksempel nakenbilder.

I befolkningen som helhet svarte 14 prosent at de har delt krenkende bilder av seg selv eller andre.

– Det er svært viktig at folk tar seg tid til å lese hva de faktisk samtykker til, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

– Det kan være vanskelig å overskue konsekvensene av hva man sier ja til. Selskapene har en plikt til å utforme samtykket på en enkel, tydelig og forståelig måte.

Han viser til at flere undersøkelser viser at folk er blitt mer opptatt av personvern og at nesten halvparten av de spurte har endret sine personverninnstillinger de siste seks månedene.

– Dette er oppløftende tall, sier Thon.

– Skremt og imponert over hvor fort det går

Abel Aberra, Devi Kamalananthan og Laila Mirsad, som alle studerer siviløkonomi, tror de fleste er blitt så vant til å gi fra seg data at de ikke lenger tenker over hva man gir samtykke til.

– Når jeg er inne på et nettsted, ser jeg ofte hvordan det dukker opp reklame på min Instagram som viser at de åpenbart vet hvor jeg har vært. Det er både skremmende og imponerende hvor fort det går før de kobler dataene og sender reklame, sier Mirsad.

– Hvorfor er unge kvinner mer opptatt av personvern enn unge menn?

– Mange jenter er nok mer tilbakeholdne når det gjelder hva vi vil dele offentlig, sier Devi Kamalananthan.

– Vi tenker kanskje også mer over at dette brukes til å lage en digital profil over hvem vi er, som vi ikke har kontroll over, sier Mirsad.

– Er menn rett og slett mer lettlurte enn kvinner?

– Nei. Men vi gutter er nok i større grad enn jenter villige til å ta en risiko uten å bekymre oss så mye, sier Abel Aberra.

– Mange tenker at dette er noe du er nødt til å gjøre for å kunne dra nytte av teknologien. Dessuten har vi tillit til at våre data blir beskyttet. Jeg er mindre skeptisk når det er et stort og etablert selskap som ber om data, sier Aberra.

Advarsel gjorde lite inntrykk

I sitt Facebook-eksperiment bestemte forskerne seg for å legge inn et ekstra forsøk, hvor de prøvde å advare de spurte om ulovlig innsamling av og bruk av persondata.

De spurte ble også minnet om Facebook-skandalen, hvor firmaet Cambridge Analytica fikk tilgang til brukerdata om 87 millioner Facebook-brukere for å få velgere til å stemme på Donald Trump. Skandalen avslørte hvordan Facebook betalte 20 dollar i måneden for barn helt nede i 13-årsalderen for å få data om alt de gjorde på mobiltelefonen.

Selv med denne advarselen var resultatene nesten likt:

23 prosent av alle menn og 26 prosent av unge mellom 16 og 29 år ville fortsatt dele alle data.

– Det som kanskje overrasket oss mest, var at det hadde så lite betydning at vi ga dem en advarsel. Det virker som en del mennesker nærmest uansett er villige til å ga fra seg alle data. De som fortsatt var villig til å gi fra seg dataene, er ikke opptatt av å beskytte sine data, sier Tjøstheim.

– Dette er en konsekvens av at de fem store firmaene, Google, Facebook, Apple, Amazon og Microsoft, har så mye makt at vi tilpasser oss helt det de gjør. Den digitale økonomien baserer seg på at vi gir et samtykke. Sier du nei, blir du rett og slett litt plaget og maset på helt til du sier ja.