Saken oppdateres.

To biler frontkolliderte ved Damfosstunnelen i Austefjorden i Volda kommune i Møre og Romsdal. Ulykken skjedde like etter klokken 9 søndag morgen.

En 62 år gammel kvinne omkom på stedet. Nå er det klart at en av de andre skadede, en 29 år gammel kvinne, døde på Haukeland sykehus mandag ettermiddag. Dermed har ulykken krevd to menneskeliv. De to var mor og datter.

Totalt var syv personer involvert i ulykken. To personer ble betegnet som kritisk skadet, og tre personer var alvorlig skadet. I tillegg ble to personer lettere skadet.

Én av dem som er alvorlig skadet, er datteren og søsteren til de to omkomne. Hun ligger på Ålesund sykehus.

Detaljer rundt de øvrige skadede er ikke kjent.

– Bilene har kollidert i høy hastighet, og det har vært et kraftig smell, opplyste operasjonsleder Ragnvald Rasmussen i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.