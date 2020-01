– Det nye coronaviruset (2019-nCoV) virker adskillig mindre dødelig enn Sars- og Mers-virusene, sier professor i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsvik ved Norges arktiske universitet.

Han påpeker at de aller fleste som har dødd av det nye coronaviruset, ser ut til å være eldre eller svekket av annen sykdom.

I en kronikk på nettstedet forskning.no skriver Olsvik at Både Sars og Mers opprinnelig kommer fra flaggermus. Flaggermus er kjent for å overleve virus som er dødelige for så å si alle andre varmblodige arter. De lever i beste velgående med virus som forårsaker rabies og Ebola. Av 137 kjente infeksjonssykdommer i flaggermus kan 61 gjøre mennesker syke.

Coronavirus er en stor familie av virus, noen forårsaker sykdom hos mennesker, mens andre sirkulerer blant dyr, inkludert kameler, katter og flaggermus. En sjelden gang kan coronavirus hos dyr utvikle seg og infisere mennesker – og så begynne å spre seg mennesker imellom.

Sars og Mers trolig mer dødelige

I november 2002 dukket et coronavirus opp i Kina. Det viste seg å være svært sykdomsfremkallende, og fikk derfor navnet Serious Acute Respiratory Syndrome, eller Sars.

Viruset spredte seg til 37 land, 8098 mennesker ble svært syke og 774 døde – de aller fleste fra Kina. Utbruddet varte i cirka ni måneder. Verdens helseorganisasjon har beregnet at rundt 15 prosent av dem som ble syke, døde.

I 2012 ble verden kjent med nok et nytt coronavirus, Middle East Respiratory Syndrom coronavirus, eller Mers.

Utbruddene startet på sykehus i Saudi-Arabia, og det har vært kun sporadiske tilfeller utenom Midtøsten. Mers-utbruddet pågår fortsatt. Det er til nå rapportert om 2494 tilfeller av Mers-infeksjoner til Verdens helseorganisasjon (WHO), men hele 858 dødsfall.

Det betyr at dødsraten er over dobbelt så høy som for Sars, hele 35 prosent.

Det er for tidlig å si hvor dødelig det nye viruset er, ifølge Folkehelseinstituttet. Fremdeles er det mye man ikke vet om viruset og hvordan det smitter.

Fakta: Dette er coronaviruset Et hittil ukjent coronavirus, kalt 2019-novel coronavirus (2019-nCoV), har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina.

Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

I starten ble smitten knyttet til et stort matmarked i Wuhan, Huanan Seafood Wholesale Market, med sjømat og ulike typer levende dyr, noe som kan tyde på at smitten opprinnelig kommer fra dyr. Det er bekreftet at viruset kan smitte mellom mennesker.

Feber har vært rapportert som det vanligste symptomet på infeksjon. Sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del er blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste.

Siste oppdateringer rapporterer om en inkubasjonstid fra 2 til 12 dager med gjennomsnitt på 7 dager. Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot viruset. Kilde: fhi.no

Flaggermus eller slanger?

Den første pasienten som fikk påvist det nye viruset, arbeidet på Huanan Wholesale Seafood and Animal Market og ble syk sammen med sin kone. Det er ikke vanlig at fiskevirus skal kunne gi sykdom hos mennesker.

Kinesiske forskere har analysert arvestoffet til det nye viruset og lagt frem en hypotese om at det nye viruset opprinnelig kom fra flaggermus eller slanger. Disse blir også solgt levende på markedet.

I Wuhan er flaggermus å anse som en delikatesse, skriver Olsvik. Det er derfor mulig smitte kan ha kommet den veien, eller via slanger. Virusets arvestoff ligner svært på slike virus funnet hos slanger som ofte spiser flaggermus.

Virusutbrudd brenner ut

Det er nå klart at viruset kan smitte mellom mennesker, men det synes ikke å være ekstremt smittsomt. Flere hundre mennesker som har oppholdt seg nær syke personer, har ikke blitt smittet, påpeker Olsvik.

– Det meldes ikke om tilfeller av Sars lenger. Hva er årsaken til at slike epidemier stopper?

– Det er to mekanismer som gjør at virusutbrudd brenner ut. Det ene er at viruset muterer i en annen retning, og at en av faktorene som må til for å lage sykdom hos mennesker, blir borte, sier Olsvik.

– Den andre mekanismen er at mennesker blir naturlig immune mot viruset. Du kan være infisert av viruset, men bare kjenne svake symptomer. Likevel oppnår du immunitet, forklarer Olsvik.

– Hvis det gjelder mange nok mennesker, vil viruset til slutt ikke kunne fortsette å spre seg.

Hvis man klarer å isolere viruset til Kina, vil mange nok mennesker utvikle naturlig immunitet til at viruset til slutt dør ut.