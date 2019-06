Saken oppdateres

Erikstein ønsker å fratre fra 1. juli. Det fremkommer etter mandagens ekstraordinære styremøte på Ullevål sykehus.

Klokken 10 mandag møttes sykehusledelsen til det historiske møtet. Aldri før har i sykehusets historie har et ekstraordinært styremøte funnet sted.

Det første styret gjorde mandag, var å lukke møtet for alle andre enn styremedlemmer. Dermed ble også Erikstein utestengt fra møtet. Drøye to timer senere ble det klart at styret fortsatt har tillit til Erikstein.

– Styret ser svært alvorlig på situasjonen som har oppstått og vil peke på at det er viktig med god og tillitsfull dialog mellom ledelsen, ansatte og brukerne i det arbeidet Oslo universitetssykehus står oppe i, heter det i styrevedtaket.

Erikstein: – Det har vært et stort trykk mot meg som person

Imidlertid ønsker Erikstein selv å fratre. Arbeidet med å konstituere og rekruttere ny administrerende direktør starter umiddelbart.

– Det er en samlet vurdering som jeg har gjort og som jeg har brukt litt tid på. Prosessen startet uker før dette brevet kom (varselet, journ.anm.). Det har vært et stort trykk mot meg som person, jeg tenkte at nå er nok nok, sier administrerende direktør, Bjørn Erikstein, til NRK.

Foranledningen til mandagens møte skjedde tirsdag forrige uke. Da sendte et samlet korps av fagtillitsvalgte et brev med varsel om mistillit mot Erikstein. Brevet var underskrevet av foretakstillitsvalgte fra blant andre Legeforeningen, Forskerforbundet, Fagforbundet og Psykologforeningen.

Tilsammen representerer organisasjonene nesten alle de 20.000 ansatte ved Oslo universitetssykehus.

Dette er bakgrunnen

Bakgrunnen for bråket er at det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst i 2016 besluttet å legge ned Ullevål sykehus. I stedet ble det bestemt at det skulle bygges et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker.

Ullevål sykehus ble vedtatt nedlagt forrige uke, men prosessen har skapt stor splid i sykehusmiljøet.

– Organisasjonen har over tid påpekt manglende reell involvering og medvirkning i arbeidet med den fremtidige utviklingen av Oslo universitetssykehus (OUS), heter det blant annet i brevet der mistillit ble varslet.

I tillegg til administrerende direktør Bjørn Erikstein, presiserer Psykologforeningen og Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) at den manglende tilliten også gjelder klinikklederne.

Fakta: Dette er saken I 2016 vedtok styret i det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker. Det skal delvis finansieres gjennom å selge dagens sykehustomt på Ullevål for et milliardbeløp. Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H). Planene har møtt kraftig kritikk både fra ansattrepresentanter og ulike fagmiljøer. I januar vedtok Helse Sør-Østs styre derfor «å belyse» Ullevål som alternativ plassering. Denne skal styrebehandles 20. juni. Utbyggingen av Oslo universitetssykehus får en samlet kostnadsramme på rundt 50 milliarder kroner, ifølge anslag. Stortinget skal etter planen ta stilling til lånesøknad til utbyggingen allerede til høsten.

Uro i lang tid

Det har lenge vært uro rundt planene om nye sykehus i Oslo.

Flere fagansatte har uttrykt bekymring for at pasientbehandlingen ikke vil bli like god med den nye organiseringen. Dette gjelder særlig for akuttavdelingene.

Tillitsvalgte og fagansatte mener at ledelsen ved OUS ikke lytter til deres faglige innspill om hva som skjer når avdelingene ved Ullevål skal splittes opp og flyttes til Gaustad og Aker.

Tidligere i juni skrev Aftenposten om uenighet rundt en rapport sykehusledelsen bestilte fra en arbeidsgruppe på 13 fagpersoner fra akuttmiljøet. Gruppen mente imidlertid at deres innspill ble oversett i den endelige rapporten, som ble skrevet av sykehusledelsen selv.

Denne rapporten, og ledelsens håndtering av den, var dråpen som fikk begeret til å renne over, ifølge Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt for legene ved OUS.