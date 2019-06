Venstre vil slå ring om elbilfordelene

– 92 prosent av Norges befolkning har ikke elbil. Vi må holde fast på det grønne skiftet på veien, som kutter utslipp og sikrer bedre luft i byene, sier Gunnes til NTB.

Lise Åserud / NTB scanpix

Han viser til at det er store forskjeller i hvor stor andel av bilparken som er elbiler i ulike deler av landet. Ikke overraskende ligger Finnmark nederst på statistikken, som partiet har fått fra Samferdselsdepartementet. I landets nordligste fylke er det bare 298 elbiler, noe som utgjør 0,78 prosent av bilparken. Fylkene Troms, Sogn og Fjordane, Hedmark og Oppland har alle en andel på under 3 prosent.

Flest elbiler er det i Oslo, 37.635 elbiler, en andel på 12,7 prosent av bilparken. Men det er Hordaland som har høyest elbilandel, med 13,02 prosent, viser statistikken fra Samferdselsdepartementet, som Venstre har delt med NTB.

– Oversikten over elbiler i Norge er tydelig. Potensialet er enormt for flere grønne biler. Byer som har mange elbiler trenger flere ladestasjoner. Regioner og distrikter som ikke har fått tatt del i elbil-løftet, trenger flere ladestasjoner og at fordelene beholdes lengst mulig, påpeker Gunnes.

Mangler penger

Flere tar nå til orde for å kutte i elbilfordelene. Det gjelder blant annet i Oslo, der fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus vil at Stortinget skal se på rabatten på 50 prosent i bommene, ifølge NRK. På grunn av økningen i antall elbiler, er det nemlig blitt for lite bominntekter til å betale for alle de store kollektivprosjektene i Oslopakke 3.

– Taket er nådd når det gjelder hva vi kan be bensin- og dieselbilistene om. Hvis vi skal opprettholde ambisjonene, må vi se på elbilene utover 50-prosentregelen. Det håper jeg Stortinget gir oss mulighet til, sier Solli.

Regelen om halv pris for elbiler i alle norske bomstasjoner ble vedtatt av Stortinget i 2017.

– Uaktuelt

Men Gunnes mener det er uaktuelt å endre på fordelene nå.

– Regjeringserklæringen slår fast at «alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy (…) i 2025». Elbilfordelene må bestå til vi når våre mål, sier han.