Samarbeidet med Litauen i flere måneder om utvekslingen av Frode Berg

Klepsvik var den første som tok imot spiondømte Frode Berg da han kom gående over grensen fra Kaliningrad forrige fredag. I et intervju med VG forteller den erfarne diplomaten hvordan møtet med Berg var, og hvordan arbeidet med å få ham utvekslet hadde pågått.

– I flere måneder har vi samarbeidet med myndighetene her i Litauen om utvekslingen, forteller Klepsvik til avisen.

– Jeg kan bekrefte at det har vært god kontakt mellom presidenten og vår statsminister Erna Solberg underveis, sier ambassadøren videre.

Utveksling

Overleveringen skjedde etter at de siste bitene i en spionutvekslingsavtale mellom Russland og Litauen falt på plass. De to spionasjedømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko ble benådet, og deretter utvekslet med Berg og to spionasjedømte litauere i russisk fangenskap.

Samtidig som Frode Berg krysset grenselinjen fra russisk territorium til fots og med en trillekoffert, gikk de to russerne i motsatt retning.

– Han kom til fots over grensen, slepende på en trillekoffert. Jeg sa «du er nå et fritt menneske. Du kan dra rett hjem om du vil. Nå bestemmer du». Det var veldig emosjonelt for Frode Berg, sier Klepsvik som beskriver den spiondømte nordmannen som en veldig sympatisk person.