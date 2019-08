Politiet: Mann fra området pågrepet, siktes for drapsforsøk

Ved 21-tiden opplyste Oslo-politiet til Aftenposten at den foreløpige siktelsen mot mannen lyder på drapsforsøk. De har ikke avhørt ham ennå.

Politiet meldte om skyting i Al-Noor Islamic Centre i Bærum klokken 16.42 lørdag ettermiddag. Store politistyrker og flere ambulanser ble sendt til stedet.

En person med skytevåpen hadde tatt seg inn i moskeen. Ifølge vitner klarte personer inne i moskeen å overmannen gjerningspersonen. Et person skal være lettere skadet. Politiet sier at de ikke tror det er flere involverte.

Litt over 19.oo lørdag kveld holdt politiet pressekonferanse på Politihuset i Oslo.

– Oslo politidistrikt har etter en melding klokken 16.07 rykket ut med store mannskaper til moskeen, der melding om at det var løsnet skudd. Det var uvisst hva som var skjedd, sa seksjonsleder Rune Skjold.

– Da vi kom dit, var det en person som de som var der hadde overmannet. De hadde kontroll på gjerningspersonen.

Politiet har ikke detaljer om hendelsesforløpet og kan ikke bekrefte hvorvidt det ble løsnet skudd. De sier at de vil gjøre tekniske undersøkelser først. De vil heller ikke si noe om hvordan den pågrepne var kledd. De sier følgende om gjerningspersonen, som er en mann i 20-årene.

– Det er en norsk borger med norsk bakgrunn. Han er bosatt i nærmiljøet.

Politiet sier videre at de har hatt kontakt med mannen tidligere, men sier ikke at han har kriminell bakgrunn.

Lørdag kveld var det et stort politioppbud utenfor et hus i Bærum. Også beredskapstroppen var på plass, og et område rundt huset var sperret av. Etter det Aftenposten erfarer skal den pågrepne ha forbindelse til huset.

I tillegg fortsetter politiet tekniske undersøker i moskeen.

Vil sikre id-feiring

– Vi setter inn en god del ressurser for å se om vi kan få kontroll på situasjonen. Vi jobber både ute og inne om hva som er årsaken til dette er.

Politiet sier at de vil undersøke hvorvidt den pågrepne har vært aktiv på forum på internett.

– Vi har funnet aktivitet på nettet, vi sikrer det. Vi søker nå om vi finner yttterligere informasjon om han som nettperson.

Men på spørsmål om mannen tilhører et høyreekstremistisk miljø eller har sympatier i den retning, svarer Skjold:

– Foreløpig ønsker vi ikke å spekulere i det, vi må få oversikt og kartlegge hans bakgrunn, sier Skjold.

Skjold sier at de vurderer om det er behov for å sette i verk tiltak i forbindelse med muslimenes høytid id søndag, men sier at de ikke har noen opplysninger som skulle tilsi at det var utrygt å gå i moskeen søndag.

– Vi setter inn det vi kan for å sikre id-en. Vi har ingen opplysninger om at det skal være noen fare med id, sier Skjold.

Hvor alvorlig vurderer dere denne hendelsen?

– Det er en alvorlig hendelse, når det kommer melding om skudd i en moske, og når også finner meldinger på nettet, så er det en alvorlig hendelse, sier Skjold.