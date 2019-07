Ny lov kan sørge for utlevering av terrordømte nordmenn til Italia

Mandag ble mulla Krekar og fem andre dømt til fengsel i Italia for terrorplanlegging. Krekar er irakisk statsborger, men to av de dømte, en mann i 40-årene bosatt i Østfold og en mann i 40-årene bosatt i Buskerud, er norske statsborgere.

Norge utleverer ikke egne innbyggere til andre land, men en avtale som ble underskrevet av daværende justisminister Knut Storberget i 2006, og som kan tre i kraft ved nyttår, kan gi konsekvenser for de to nordmennene, skriver Drammens Tidende.

Avtalen tar sikte på å gjøre det enklere og raskere å utlevere kriminelle mellom EU-land, og åpner blant annet for at norske statsborgere kan bli utlevert for straffeforfølgelse og soning til landet forbrytelsen er begått i.

Denne lovendringen er tatt inn i lovverket, men har ikke trådt i kraft fordi andre land har brukt lang tid på å godkjenne avtalen.

– Departementet har ikke endelig dato for når arrestordreloven vil tre i kraft for nordisk-europeiske arrestordre, men det antas at loven vil kunne tre i kraft ved årsskiftet 2019/2020, sier kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry i Justisdepartementet til Drammens Tidende.

Buskerudmannens forsvarer, advokat Solveig Høgtun, vil ikke spekulere på om lovendringen gjør at klienten vil bli utlevert.

– Det vil tiden vise. Det vil være en helhetsvurdering, sier Høgtun.