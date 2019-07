Mens andre byer på Østlandet skjelver, fikk Holmestrand jernbanedrømmen oppfylt. Det har gitt stor effekt for byen.

Frustrasjonen råder i byer som Larvik, Hamar, Tønsberg og Hønefoss. Med jernbanen i sentrum har de lagt storslåtte planer for byutvikling. Nå kan kostbare planer bli droppet fordi staten må spare penger.

– Vi ser at vi kan få til to tog i timen uten å bygge om mye av Hamar, og vi må også spørre oss om det er riktig å bruke fire milliarder på ny stasjon i Fredrikstad, har jernbanedirektør Kirsti Slotsvik uttalt.

Fokuset er nå mer jernbane for hver krone.

Mens byer som Hamar og Fredrikstad nå skjelver, har Holmestrand allerede fått jernbanedrømmen oppfylt. I desember 2016 åpnet en ny togstasjon til over 6 milliarder kroner. Stasjonen er synlig fra byen, men sporene og perrongene ligger inne i fjell og har en egen heis til bydelen som ligger på fjellplatået.

Plutselig var barrieren som hadde delt det smale sentrum langs Oslofjorden i to, borte.

Paal Audestad / Jernbanemagasinet

Dette er effektene

Allerede i mars 2018 kunne Jernbanemagasinet melde at byen hadde fått mer liv, og at boligprisene økte med 9,2 prosent fra juni 2016 til juni 2017, noe som plasserte Holmestrand helt i norgestoppen. Et omstridt gode, men samtidig et tegn på at byen er blitt mer attraktiv.

Knappe tre år etter åpningen konstaterer ordfører Alf Johan Svele (H) at effekten for byen er blitt akkurat det man håpet på:

Flere reiser med tog

Flere sykler til stasjonen

Et enda mer levende sentrum

Strandpromenade

Paal Audestad / Jernbanemagasinet

Slik gjorde Holmestrand det

– Folk på fjellet over byen har fått nærhet ikke bare til stasjonen, men til det sentrale Østlandet. Når dobbeltsporet står klart til Tønsberg i 2025, vil turen til Oslo ta mindre enn 40 minutter, sier ordfører Svele.

Ifølge ham kan byen takke både egen innsats og de statlige milliardene fra Bane Nor for det de kaller lykketreffet.

– Vi var i gang med et byutviklingsprogram, der vi fikk snudd pessimisme til optimisme. Vi fikk oppgradert havnefronten, fjernet parkeringsplasser for biler og skaffet flere båtplasser. Troen smittet over på investorer og utbyggere. Vår egen innsats fikk noe til å skje, sier Svele.

Bane Nors opprinnelige plan var å bygge ny jernbane i tunnel frem mot Holmestrand og deretter i ny tunnel videre sørover.

– I 2009 kranglet man på Stortinget om Follobanen eller Østfoldbanen skulle prioriteres. Vi sa at vi var klare for utbygging. Vi fikk én tunnel, flere utganger og heis til platået over byen. Vi viste pågangsmot, men er også svært takknemlige, sier Svele.

Nå er planen å flytte gamle E18 som går gjennom sentrum ned til der det gamle jernbanesporet gikk. Det vil gi flere kvartaler for gående, syklende og handlende.

– Vi har også tatt beslutningen om at vi ikke skal ha noe kjøpesenter hos oss. Vi tror det var en klok beslutning, sier Svele.

Lise Åserud / NTB scanpix

Her er rådet til de andre byene

– Ikke gi opp.

Det er Holmestrand-ordførerens viktigste råd til byene som kjemper for nye og dyre jernbaneløsninger.

– Man må stå på, men også vise at man gjør noe uavhengig av jernbanen, sier Svele.