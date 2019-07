Ni personer i ulykke på riksvei 7 i Ål i Hallingdal

– Det var totalt 9 personer involvert i ulykken. 5 av disse er flydd med luftambulanse til sykehus. De 4 andre kjøres Ringerike sykehus - 2 lettere skadet og 2 formentlig uskadet kun for kontroll, skriver operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt på Twitter like før klokken 18.

Ulykken skjedde ved Torpomoen litt etter klokken 16. To biler frontkolliderte, hvorpå ytterligere to biler kolliderte. Ulykken førte til stillestående kø i begge retninger.

Politiet opplyser at omkjøring går via Kringlevegen. Samtidig ble bilister som sto fast i kø, anmodet om å sørge for at ambulanser slapp fram til skadestedet.

Riksvei 7 er stengt ved Torpomoen som følge av ulykken.