Overbelastet septikanlegg årsak til forurensning i Svorksjøen

Det er kommunen som slår dette fast etter å ha undersøkt hvorfor over 40 personer ble syke etter å ha badet i den populære sjøen i forrige uke.

Rådmann Morten Bostad i Melhus kommune sier til Adresseavisen at det i det varme været var uvanlig mange på badeplassen ved Svorksjøen camping og at kloakk fra det overfylte septikanlegget rant ut i sjøen. Det er Melhus kommune som eier anlegget ved sjøen, men som leier det ut til campingplassen.

Badevannet er fortsatt ikke friskmeldt, og det vil bli tatt vannprøver daglig frem til fredag. På bakgrunn av disse prøvene vil det avgjøres om bading igjen kan anbefales.

Det ble funnet E. coli-bakterier i vannet, men kommuneoverlege Cecilie Hatlenes sier det er norovirus folk er blitt syke av.

– Vi har tatt prøver med tanke på norovirus også, men disse har vi ennå ikke fått svar på. Alt peker på at badevannet er smittekilden, og vi vil ikke anbefale bading her før vannprøvene viser at dette er trygt, sier Hatlenes.