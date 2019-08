Jonas Gahr Støre: – Jeg er sterkt menneskelig berørt

Torsdag ettermiddag ble det klart at Malvik-ordfører og Ap-politiker Ingrid Aune (33) mistet livet etter en båtulykke ved Namsos i Trøndelag. Også Aunes kjæreste, kommunepsykolog Eivind Olav Kjelboth Evensen (43), døde i ulykken.

Utenfor Arbeiderpartiets hovedkontor på Youngstorget møtte en tydelig preget partileder pressen. Han omtalte budskapet fra Namsos som et forferdelig slag.

– Det faktum at hun og hennes kjæreste omkom i denne fryktelige ulykken, er et forferdelig tap, sier Støre til Aftenposten.

Han beskriver Aune som varm, engasjerende og et levende medmenneske. Ung, men med erfaring. Trøndelag Arbeiderparti har nå besluttet å stanse all valgkamp til over helgen, mens hele partiet får beskjed om å stoppe opp i dag, melder Dagbladet.

– Hun var alltid engasjert

Støre og Aune var partifeller i samme lag i Oslo, da hun holdt til i hovedstaden. Han forteller om en person som tok kontakt både for råd og oppmuntring.

– Ingen var uberørt etter møter med Ingrid. Hun var alltid engasjert, så hele deg og vi er mange i Arbeiderpartiet som opplever å ha hatt et personlig forhold til henne, sier Støre til Aftenposten.

Under landsmøtet i april trakk Støre frem Aune.

– Hun var en av dem som hadde levert politikk som betyr noe for folk. Jeg var en stor beundrer av henne.

– Vil hennes bortgang prege valgkampen?

– Jeg er sterkt menneskelig berørt, men vi er en organisasjon som vet at vi har oppgaver å løse. Vi kommer sammen nå, minnes henne og slår ring om familien. Men så går vi videre med en valgkamp vi tror på. Det tror jeg vil være i Ingrids ånd, sier han.

En dyktig politiker

Aftenposten har også vært i kontakt med Erna Solberg.

– Det er alltid trist når et ungt og aktivt menneske dør, sier hun.

Solberg husker Aune fra tiden som rådgiver i regjeringsapparatet, og har et bilde av henne som en dyktig politiker.

– Vil dødsfallet få følger for valgkampen?

– Lokalt vil det nok det. Men jeg tror ikke det er naturlig at det påvirker den nasjonale valgkampen, sier statsministeren.

Facebookinnlegg

Ap-leder Jonas Gahr Støre skrev tidligere et Facebookinnlegg om at han med stor sorg mottok budskapet om Aune og Evensens bortgang.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at vår kjære venn og partikollega, ordfører i Malvik Ingrid Aune, sammen med Eivind Olav Kjelbotn Evensen mistet livet i en båtulykke utenfor Namsos natt til i dag. Våre tanker går til deres nærmeste familie.

– Et flott forbilde

Hadia Tajik har delt Støres innlegg på sin egen Facebookside, og skriver «For meg var ho òg ei god venninne. Me lo mykje saman. Me diskuterte kjærleik og politikk. No fins ho ikkje meir. Det er uverkeleg.»

Trøndelag Arbeiderparti skriver også varmt om den avdøde ordføreren.

Viser sin støtte

Flere politikere viser sin støtte i sosiale medier.

«I dag er vi mange som har mistet en kjær venn. Innbyggerne i Malvik har mistet en ordfører som alltid kjempet deres sak. Det er helt ufattelig. Hvil i fred Ingrid Aune og Eivind Olav,» skriver tidligere leder i AUF Eksil Pedersen.

NATO-sjef Jens Stoltenberg skriver på Facebook at Norge har mistet et stort politisk talent:

– Alt for unge

«Utrolig tragisk ulykke. Vondt å lese. Alt for unge begge to, og ordføreren fra Arbeiderpartietvar også meget flott forbilde for alle unge politisk engasjerte mennesker,» skriver Abid Raja på Twitter.

Marit Arnstad sender også sine tanker til alle som er berørt av ulykken. «Så utrolig trist å høre at Ingrid Aune døde i båtulykken i Namsos. Vi har mistet en dyktig ordfører, en god AP politiker og et flott menneske,» skriver hun.

– Velkomne til å skrive en siste hilsen

På Malvik kommunes hjemmesider er det også kommet en melding om ulykken som nå rammer lokalsamfunnet. – Det er med stor sorg Malvik kommune har mottatt melding om at ordfører Ingrid Aune omkom etter en båtulykke i Namsenfjorden natt til torsdag. Våre tanker går først og fremst til familien og de aller nærmeste, sier fungerende rådmann Randi Rasmussen og fungerende ordfører Ole Herman Sveian.

Det står også at det fredag morgen vil bli lagt ut en offentlig kondolanseprotokoll i servicetorget i rådhuset, og at alle er velkomne til å skrive en hilsen til Ingrid.

Ordfører i Malvik kommune, Ingrid Aune (Ap), omkom etter at en fritidsbåt gikk på et skjær utenfor Namsos natt til torsdag.

