Etter 15 timers ventetid sto legen på døren i fullt smitteutstyr – klokken fem om morgenen

Klokken 05.00 på morgenen sto en lege i gult verneutstyr på døren til en familie i Oslo Vest. Da hadde familien ventet i 15 timer på at de skulle testes for det nye koronaviruset.

Presset på legevaktene er så stort at voksne og barn må vente lenge for å bli testet for det nye koronaviruset. I mellomtiden må de holdes isolert fra andre, i frivillig karantene i eget hjem.

Helsedirektoratet vet ikke hvor mange personer som holdes i hjemmekarantene på grunn av viruset, men lokalaviser over hele landet melder om innbyggere som er i karantene i eget hjem. Ifølge VG er 50 i karantene bare i Oslo.

Ifølge smittevernoverlege Bjørg Dysthe i Bærum er ca. 20 personer fra Asker og Bærum testet. De er oppfordret til hjemmeisolering i 48 timer.

I Stavanger er 18 personer i hjemmekarantene. De ble enten testet onsdag eller torsdag, opplyser fungerende smittevernoverlege Runar Johannessen til Stavanger Aftenblad. Ifølge Adresseavisen er 15 i karantene i Trondheim.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det ingen nasjonal oversikt eller meldeplikt for hjemmekarantene. Noen blir anbefalt hjemmekarantene til prøver er analysert, andre velger selv å holde seg hjemme etter å ha vært i utbruddsområder. Det tar ett til to døgn å få svar på testen.

– Oppfølging av personer med mistanke om smitte eller bekreftet smitte skjer i den lokale helsetjenesten eller etter individuell vurdering og dialog med oss, uttaler FHI.

Morten Uglum

Håndvask og isolering

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa torsdag på en pressekonferanse i Helsedirektoratet at opp mot 25 prosent av befolkningen kan bli smittet, og at de nå planlegger for at en av fire nordmenn kan rammes av koronaviruset.

Det er imidlertid satt i gang en rekke tiltak. Det viktigste er å minne om håndvask og hosting i papir. Et annet tiltak er å sette familier og andre som har vært i land med risiko, og som viser tegn på sykdom, i en frivillig karantene hjemme.

Barn ble syk etter skiferie, fløy fra Nord-Italia

Blant de mange som er i hjemmekarantene i Oslo er en tobarnsfamilie på vestkanten. Foreldrene er ikke særlig imponert over helsevesenet og informasjonen de har fått.

Familien var på skiferie i Alpene i vinterferien. De fløy både til og fra Bergamo i Italia.

Mandag gikk foreldrene på jobb og barna i barnehage og skole. Utpå dagen onsdag ble de oppringt fra barnehagen som fortalte at datteren var pjusk og helst ville ligge på sofaen.

– Jeg hadde lest om utbruddet i Italia og tok kontakt med en venn som er lege. Han anbefalte oss å kontakte fastlegen, forteller barnefaren, som ønsker å være anonym.

Telefoner og ventetid

Helsearbeideren som tok telefonen hos fastlegen ga familien beskjed om at de ikke måtte møte opp, men vente på telefon. Etter flere timer ringte fastlegen tilbake.

– Men han kunne ikke hjelpe oss på annen måte enn å henvise oss til legevakten. Det gjorde jeg, og ventet lenge i telefonen før jeg kom frem. Men også der fikk jeg utydelig beskjed. Det eneste som var helt klart var at både samboeren min og jeg pluss begge barna måtte holde oss innendørs.

Ifølge barnefaren fikk de beskjed om at de kunne bli testet for koronaviruset i løpet av tre dager.

– Jeg ga nok uttrykk for litt misnøye, for noe senere ringte det en lege fra legevakten som ga beskjed om at det skulle komme noen og teste oss.

– Hva med alle vi har møtt, hvis datteren vår er smittet?

Først klokken 0500 om morgenen ankom legen. Barna ble vekket og prøvene ble tatt av en lege som var utstyrt med smittevernutstyr fra topp til tå.

Ifølge TV2 hadde en annen familie besøk av lege onsdag kveld. Legen la igjen hele smitteutstyret på familiens trapp.

Foreldrene vet ikke når de får svar på prøvene. Nå venter de.

– Jeg kan ikke si at jeg er imponert over organiseringen. Det virker som om det kom som en overraskelse på kommunehelsetjenesten at man trenger å teste folk. Og mens vi venter bekymrer vi oss for alle de andre vi har vært i kontakt med. Klassekamerater, barnehagebarn, kolleger og medpassasjerer på flyet. Sannsynligvis har datteren vår en vanlig forkjølelse, men det kan man ikke vite sikkert, sier faren.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

-Eksplosiv utvikling ved legevakten

Avdelingsdirektør ved allmennlegevakten Jon Ørstavik forstår farens frustrasjon, men sier det er helt nødvendig for de ansatte å prioritere strengt.

– Det har vært en eksplosiv utvikling ved legevakten de siste dagene, og det er vanskelig å svare ut på disse henvendelsene. Vi må gjøre en prioritering av alle besøk. Da må vi først prioritere de med alvorlig sykdom, og da må de som kun skal ha en smittevernavklaring vente lengre.

– Helsemyndighetene sier at smittesporing er det viktigste nå. Holder det da at man må vente i 15 timer på en test?

– Det er så godt vi kan få til nå. Pågangen har vært veldig stor etter at det ble kjent at viruset smitter i Europa. Den siste tiden har vi testet bortimot 100. Men vi har bedt de som venter på en smitteavklaring om å holde seg hjemme, og dermed har de ikke eksponert andre for eventuell smitte.

Kommer med «feberpatrulje»

Smittevernoverlege i Oslo kommune mener at kommunen har vært godt forberedt.

– Folk som kontakter legevakten og som fyller kriteriene for prøvetaging får beskjed om å vente hjemme til lege kommer og tar prøve, såkalt feberpatrulje. Fastlegene har fått samme beskjed, eventuelt at de gir pasienten et munnbind, setter ham/henne på eget rom og tilkaller legevaktslege for prøvetaking. Dette for å hindre smitte på venterom hos fastlege eller legevakt.