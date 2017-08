Ranet på Nesøya: Politiet går tilbake på opplysning om at de vet hvem gjerningsmennene er

Allerede tirsdag ettermiddag sa politiet at de hadde en formening om hvem som begikk hjemmeranet samme ettermiddag.

– Dette stemmer ikke, og det er en opplysning som vi må dementere, sier etterforskningsleder Bjørn Egil Drangevåg til NTB.

Han sier at politiet ikke har noen konkrete personer i søkelyset og at de heller ikke vet sikkert at det bare dreier seg om to personer.

To maskerte menn

Ifølge politiet truet to maskerte menn med våpen seg inn i huset på Nesøya i Asker.

Der holdt de mannen i 20-årene og kvinnen i 50-årene tilbake mot sin vilje. Det skal ha vært den unge mannen som først åpnet døren for ranerne. Han skal ha blitt overmannet og lagt på gulvet. Moren kom tilbake fra tur med hunden noe senere og ble truet til å gi fra seg verdisaker. Etter å ha ransaket boligen for flere verdisaker forlot ranerne boligen. Da varslet moren og sønnen selv politiet.

Ransofrene er næringslivstopper

Boligen tilhører et profilert næringslivspar, og politiet undersøker også om det var tilfeldig at akkurat dette huset ble utsatt for ran.

– Vi har flere hypoteser rundt dette og har mange opplysninger å jobbe med. Men vi må få verifisert en del informasjon, og vi er interessert i opplysninger fra publikum, sier Drangevåg.

De to er ikke fysisk skadd, men er sterkt preget av hendelsen. De er tatt vare på av helsepersonell.

– Vi foretar en rundspørring i området, sier Stokkli. Kriminalvakten i Oslo politidistrikt opplyser at det er blitt jobbet taktisk og teknisk, blant annet med en åstedsundersøkelse av boligen. Det er også gjennomført avhør av vitner.

Kriminalvaktleder Sara Fredriksen i Oslo politidistrikt sa ved 17-tiden tirsdag til Budstikka at politiet mener å vite hvem ransmennene er. Den opplysningen har politiet nå gått tilbake på.