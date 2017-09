Kreftsyke Jabrail (6) i livsfare etter legetabbe: - Haukeland sjukehus beklager på det sterkeste

Den 22. august skjedde tabben som ikke burde skjedd, ifølge Haukeland universitetssjukehus. Den seks år gamle kreftsyke gutten Jabrail ble feilbehandlet.

Ved en feil satte en lege ved sykehuset en sprøyte med cellegift i Jabrails hjerne, i stedet for gi den intravenøst.

– Det er snakk om feilbehandling av en pasient. Dette har fått livstruende konsekvenser for pasienten, sier direktør Hansen til BT.

Feilen førte til at et undersøkelsesteam fra Statens helsetilsyn rykket ut til Haukeland sjukehus den 28. august.

Nå er det opprettet tilsynssak.

Ørjan Deisz

Dette er saken: Seksåringen fikk sprøyten i hodet i stedet for i armen. Nå ligger den kreftsyke gutten i kunstig koma.

– Enormt tøft

BT treffer en talsperson for familien, Aslan Emz, på Haukeland universitetssjukehus søndag ettermiddag. Han sier at familien har det svært tøft.

Foreldrene til gutten er begge norske statsborgere, men de kommer opprinnelig fra Tsjetsjenia.

– Familien er rystet. Vi har det veldig tøft akkurat nå alle sammen, sier Emz.

Ørjan Deisz

Beklager på det sterkeste

Direktør Hansen ved Haukeland universitetssjukehus sier til BT at legen som gjorde feilen, er sykmeldt som følge av hendelsen.

– Vi følger tett opp alle partene i saken. Haukeland sjukehus beklager denne saken på det sterkeste.

Hansen møtte selv familien til seksåringen søndag kveld. Sammen med direktør ved Barne- og ungdomsklinikken Britt Skadberg og en intensivlege var de i møte med guttens familie.

– Det er krevende å møte pårørende i en slik situasjon. Men det er selvsagt mest krevende for de pårørende selv.

Hansen sier at pasienten blir fulgt tett opp.

Mistanke om svikt

Avdelingsdirektør Brynhild Braut i Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn skriver i en e-post til BT at helsetilsynet rykket ut til Haukeland etter varselet.

«Helse Bergen varslet Statens helsetilsyn om en alvorlig hendelse ved Barneklinikken etter spesialisthelsetjenesteloven paragraf 3–3 a. Hendelsen var en alvorlig livstruende skade på et barn etter en feilmedisinering i forbindelse med cellegiftbehandling.», skriver Braut i e-posten.

MARITA AAREKOL (ARKIV)

Nærmere undersøkelser av saken ga mistanke om svikt i helsehjelpen, og det ble derfor bestemt å opprette tilsynssak.

Den 28. august rykket et team fra Undersøkelsesenheten ut og intervjuet helsepersonell, ledere og pårørende for å undersøke hva som hadde skjedd og hvordan det kunne skje.

På bakgrunn av innhentet informasjon holder Statens helsetilsyn på å lage en foreløpig tilsynsrapport som vil bli sendt Helse Bergen og pårørende til uttalelse, opplyser Braut.

– Svært alvorlig sak

Ifølge fylkeslege Helga Arianson var det Haukeland universitetssjukehus som selv varslet Statens helsetilsyn like etter at hendelsen hadde skjedd.

Arianson sier hun ble gjort kjent med saken i forrige uke.

– Vi oppfatter dette som en svært alvorlig sak.

– En sprøyte som skulle bli satt intravenøst, ble ved en feil satt i hodet. Konsekvensen av dette er alvorlig, sier Arianson.

Bekrefter tilsynssak

Direktør ved Barne- og ungdomsklinikken Britt Skadberg, skriver i en uttalelse at de bekrefter at Helsetilsynet er varslet.

«Vi kan bekrefte at vi har en pågående tilsynssak. Det dreier seg om en hendelse på Barne- og ungdomsklinikken som vi umiddelbart varslet Helsetilsynet om.

Taushetsplikten gjør at vi ikke har anledning til å kommentere saken ytterligere, sier direktør ved Barne- og ungdomsklinikken Britt Skadberg.», står det i uttalelsen.

Direktør Hansen opplyser til BT at saken rutinemessig er meldt til politiet.

– Etter denne hendelsen har vi gjort det vi kan for å unngå at dette kan skje igjen. Det er viktig for oss at Helsetilsynet gjennomgår denne saken grundig.

Dette var samme dag som Helse- og omsorgsminister Bent Høie var på Haukeland i forbindelse med sin valgkampturne.

Han ble ikke informert om saken, forteller direktør Hansen.

