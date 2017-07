Nye norske satellitter kan oppdage ulovlig fiske og spore oljesøl fra skip

De to norske satellittene NORSAT-1 og NORSAT-2 er de første av 70 småsatellitter som settes fri fra en Sojus-bærerakett, som skytes opp fra den russiske rombasen i Bajkonur i Kasakhstan. Totalt 73 satellitter ble skutt opp sammen med raketten.

Satellittene er Norges tredje og fjerde nasjonale satellitter til å bli skutt opp. De er begge eksperimentsatellitter som skal teste teknologi og forske, skriver Norsk romsenter.

Oppskytningen av raketten som bærer satellittene startet klokken 8.36 norsk tid. Jon Harr, seniorrådgiver og prosjektleder ved Norsk romsenter, forteller at oppskytningen så langt ser ut til å ha gått som planlagt.

– Så langt er alt vellykket. Den første satellitten er allerede separert fra raketten, og de norske satellittene vil bli separert klokken 11, sier Harr.

Koster opptil 35 millioner

De første signalene fra de norske satellittene er forventet omtrent klokken 11.50. Først da kan Harr pustet lettet ut. Prisen på de to satellittene er nemlig mellom 20 og 25 millioner kroner pr. stykk. I tillegg kommer oppskytningskostnadene for å «haike» med raketten, på omtrent 10 millioner kroner pr. satellitt.

– Det er mye penger, men disse er små satellitter som er billigere enn de større versjonene. Forventet levetid i rommet er minst tre år, men den første norske satellitten som ble skutt opp i 2010 fungerer fortsatt, sier Harr.

Han understreker også at bruksområdet til satellittene er stort, og at innhenting av slike data på andre måter også ville vært veldig kostbart.

Kan brukes til redningsaksjoner

Flere norske etater, blant annet Kystverket, Hovedredningssentralen og Forsvaret bruker dataene som satellittene fanger opp til å overvåke norske farvann. Dette gjøres for å organisere redningsaksjoner, oppdage ulovlig fiske eller spore oljesøl fra skip.

NORSAT-1 er finansiert av Norsk Romsenter, mens NORSAT-2 er finansiert av Kystverket.

– Oppskytingen av satellittene viser at også et lite land som Norge kan være en stor romnasjon innen enkelte nisjer. Vi er sterke på maritim overvåking og romværsforskning, og dataene fra disse satellittene vil gi nyttige bidrag til forvaltning, forskning og næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en kommentar til NTB.

Begge satellittene er utstyrt med mottagere for anti-kollisjonsmeldinger fra skip. De skal gi oversikt over skip over hele verden, med spesielt fokus på nordområdene.

– Veldig mange etater bruker disse dataene for å se hvor båter befinner seg: fiskeridirektoratet, tolletaten, forsvaret og kystvakten, sier Harr ved Norsk romsenter.