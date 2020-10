Ikke mye å hente for denne familien i statsbudsjettet - men alle får mer å rutte med

Skatten reduseres, men uttellingen for oss er liten, sier Randi Kvam og Marius Hegre. Ekteparet gleder seg over at et fritidskort kan hjelpe barn i lavinntektsfamilier i å delta i idrettsaktiviteter.

6 minutter siden

(Stavnger Aftenblad): Randi Kvam og Marius Hegre flyttet til ny enebolig i Hommersåk i Sandnes i 2015. De to barna, tvillingene Sigrid og Haakon (7) er aktive i fritidsaktiviteter i bydelen.

Forslag til statsbudsjett for 2021 som ble offentliggjort onsdag, viser at småbarnsfamilien ikke får de store uttellingene i familiens økonomi som følge av dette, skriver Stavanger Aftenblad.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn