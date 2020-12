Fredsprisens fakkeltog blir digital lysmarkering

Tildelingen av Nobels fredspris blir mer eller mindre en heldigital affære i år. Prisvinneren befinner seg i Roma, og fakkeltoget begrenses til 200 personer.

Leder Berit Reiss-Andersen i Nobelkomiteen vil overrekke årets fredspris i en digital seremoni. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB-Anne M. Gøyestdal

Direktør David Beasley i Verdens matvareprogram kunne ikke reise til Oslo for å ta imot fredsprisen på grunn av koronarestriksjonene. Han håper å kunne komme til Norge for å framføre Nobelforedraget når smittevernreglene tillater det. Foto: Vidar Ruud / NTB

Verdens matvareprogram vil torsdag bli tildelt Nobels fredspris. Allerede kort tid etter kunngjøringen i oktober ble det klart at seremonien ikke ville kunne gjennomføres som vanlig.

Nå blir det en digital løsning. Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen vil befinne seg på Nobelinstituttet i Oslo, mens direktør David Beasley får overrakt diplomet og medaljen ved Verdens matvareprograms hovedkontor i Roma.

Selve seremonien vil også bli langt kortere og enklere enn vanlig.

Enkel overrekkelse

– 2020 er et annerledes år. Vi ser derfor ikke noe poeng i å gjøre den digitale seremonien så lik den tradisjonelle seremonien som mulig, skriver direktør Olav Njølstad ved Nobelinstituttet i en epost til NTB.

– Vi har i stedet valgt å nedskalere den til en enkel overrekkelseshøytidelighet med korte uttalelser fra komitéleder Berit Reiss-Andersen og WFPs administrerende direktør David Beasley. De lange talene vil forhåpentligvis kunne holdes senere når Beasley kommer til Oslo for å holde sitt nobelforedrag, skriver han.

Det blir heller ingen kunstneriske innslag slik man er vant til under den tradisjonsrike tilstelningen i Oslo rådhus. Heller ingen kongelige eller celebre gjester vil delta for å hedre prisvinneren.

Nobelkomiteen får ikke delta

På grunn av smittevernreglene får ikke engang medlemmene i Nobelkomiteen være til stede under seremonien. Dermed blir det komitéleder Reiss-Andersen alene som står for overrekkelsen.

– På det tidspunktet vi måtte bestemme formen og formatet for den digitale prisoverrekkelsen, tillot ikke reglene for Oslo at hele komiteen pluss filmfotografer kunne være til stede på et slikt innendørsarrangement, forklarer Njølstad.

Fakkeltoget i Oslo sentrum måtte også avlyses. Norges Fredsråd og FN-sambandet vil likevel samle 200 personer som skal danne en lyslenke i sentrum.

– Slik kan vi på en korona-vennlig måte lyse opp byen. Ta med lommelykt, hodelykt, mobil eller annet dere har liggende, heter det fra de to organisasjonene, som understreker at de vil dele ut munnbind og sørge for at alle holder énmeteren.

Inviterer til lysmarkering på nett

De som skal være med å gå i gatene, må være påmeldt på forhånd. Men organisasjonene håper også at mange vil være med på en lysmarkering hjemmefra.

– Tenn et lys, tegn FNs bærekraftssirkel eller lag en bærekraftssirkel som årets julepynt, foreslår Fredsrådet og FN-sambandet. Deltakere oppfordres til å tagge bilder i sosiale medier eller dele på organisasjonens nettside for arrangementet. Bilder kan brukes i en video som overleveres til Verdens matvareprogram i etterkant.

– Vi håper så mange som mulig vil være med å feire fredsprisvinneren, og vi har stor tro på at dette kommer til å bli en sterk og minneverdig opplevelse for alle som velger å delta, skriver organisasjonene.

Fotoserie om mat som våpen

Årets fredsprisutstilling blir tilgjengelig via nettsidene til Nobels Fredssenter og NRK fra torsdag. Utstillingen vises også fysisk på Fredssenteret, og den åpnes for publikum lørdag dersom smittesituasjonen tillater det.

Årets fredsprisutstilling handler om hvordan mat blir brukt som våpen i krig. Den anerkjente fotokunstneren Aida Muluneh har laget serien «Road of Glory» spesielt for utstillingen. I ti bilder illustrerer hun ti ulike konflikter der mat er brukt som våpen i krig – et våpen som først og fremst rammer sivilbefolkningen.

Mulig bankett til sommeren

Nobelinstituttet har håp om å få arrangert en mer storslått markering for å hedre prisvinneren så snart som mulig. Da kan også Beasley holde sitt nobelforedrag.

– Vi håper det kan skje før sommeren neste år, men det avhenger helt av hvordan pandemien utvikler seg de kommende månedene. Vi har derfor heller ikke tatt endelig stilling til hvordan vi gjør det med banketten, opplyser direktøren.