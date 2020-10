10 sosiale kontakter i uken, bare fem på besøk. Og hvor skal man egentlig bruke munnbind?

Pressekonferanse klokken 14 skal oppklare nye koronaregler.

28. okt. 2020 13:49 Sist oppdatert nå nettopp

Nye koronaregler har skapt et ras av spørsmål.

Vi følger dagens pressekonferanse:

- Jeg forstår at det kan være krevende å følge med, sier helseminister Bent Høie.

– Men jeg vil minne om den ene oppgaven vi alle har. Vi har i grunnen bare en oppgave: Å stoppe smittespredningen, fortsatte han.

Mandag opplyste både regjeringen og byrådet i Oslo om nye koronaregler etter ny smitteøkning – spesielt i Oslo. Nye anbefalinger og påbud i Oslo gjaldt blant annet:

Munnbind skal nå brukes i langt større grad. Krav om hjemmekontor skjerpes. Og helst skal vi kun møte ti personer i løpet av en uke. Unntaket er folk man bor med, kolleger og barnehage- og skolekohorter.

Torsdag 29. oktober klokken 12 trer de nye tiltakene i kraft.

Samtidig la regjeringen frem nye tiltak som skal gjelde for hele landet, blant annet inkludert en grense på fem besøkende i eget hjem.

Helseminister Bent Høie. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Behov for oppklaring

De nye reglene har ført til en rekke spørsmål, og kommunikasjonsenheten i Helse- og omsorgsdepartementet sa til Aftenposten tidligere i dag at dette har skapt et behov for oppklaring.

Hva betyr det at man bare kan ha ti sosiale kontakter (i Oslo) i løpet av en uke?

Hvem regnes som sosial kontakt? Hvordan kan man da delta på arrangementer med inntil 50 personer i leid selskapslokale?

Hvorfor skal reglene om fem personer på besøk gjelde for hele landet? Hvem inkluderes/inkluderes ikke i de fem besøkende?

Det blir påbudt å bruke munnbind i alle offentlige lokaler, men hva regnes som offentlig lokale?

