Bare fem på besøk. Hva betyr det? Og hvor skal man egentlig bruke munnbind?

Pressekonferanse klokken 14 skal oppklare nye koronaregler.

28. okt. 2020 13:49 Sist oppdatert nå nettopp

Artikkelen oppdateres.

Nye koronaregler har skapt et ras av spørsmål.

- Jeg forstår at det kan være krevende å følge med, sier helseminister Bent Høie (H) på dagens pressekonferanse.

– Men jeg vil minne om den ene oppgaven vi alle har. Vi har i grunnen bare en oppgave: Å stoppe smittespredningen, sier han.

– Jeg forstår de som synes det er rart å ikke kunne ha flere enn fem gjester på middag i en kommune der det ikke har vært registrert et eneste smittetilfelle på flere måneder, sier Høie.

– Men poenget er dette: Vi har hatt 150 små og store smitteutbrudd siden august. Vi vet ikke hvor det neste kommer. Det kan starte i en middag i en kommune hvor det ikke har vært registrert smitte på månedsvis, sier helseministeren.

– Inviter barna på halloweenfest og bursdag

Kunnskapsminister Guri Melby understreker at de strenge tiltakene gjelder de voksne.

Hun vil oppfordre til at barn kan få feire halloween eller bursdager med kohorten sin for å unngå at noen faller utenfor.

– Jeg føler med både lærere og andre ansatte som synes det er vanskelig å finne løsninger. Men også med ungdommene som får en kjedelig høst, sier hun.

Helsedirektør Bjørn Guldvog oppsummerte noen av de nye tiltakene:

* Det er tillatt med fem personer på besøk i private hjem. Hvis alle er fra samme husstand kan man være flere. Det vil si at to familier med flere barn kan være sammen.

*I leide eller lånte lokaler er grensen på 50 personer, 20 i Oslo.

* På offentlige arrangementer med fastmonterte seter er grensen 200 personer, 50 i Oslo.

*På offentlige arrangementer utendørs med fastmonterte seter er grensen 600 personer, delt i tre grupper på 200 personer i hver gruppe.

– Påvirker ikke barnehage- og barneskolebarn

Tiltakene som er innført påvirker ikke barnhage- og barneskolekohorter. Barn trenger ikke holde en meters avstand. Man kan ha selskaper for barna hvis de er i samme kohort. Prøv å være inkluderende, sier Guldvog.

Han understreker at for ungdomsskole og videregående skole gjelder samme regler som for voksne.

– Har du planlagt halloweenfest med 15 gjester, må denne avlyses, sier Guldvog.

– Kan vente økning i innleggelser

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, utdypet smittesituasjonen den siste tiden:

– Den største gruppen som testet positivt ved ankomst til Norge, kom fra Polen.

Det var 31 nye innleggelser på sykehus i uke 43, det er det høyeste siden uke 17.

– Vi ser betydelig økning og kan vente økning i innleggelser og dødsfall i ukene som kommer. Nå må vi gjøre det vi kan for å unngå en andre bølge. Igjen må vi alle være med, og alle bidrag hjelper, sier Stoltenberg.

Munnbind og hjemmekontor

Mandag opplyste både regjeringen og byrådet i Oslo om nye koronaregler etter ny smitteøkning – spesielt i Oslo. Nye anbefalinger og påbud i Oslo gjaldt blant annet:

Munnbind skal nå brukes i langt større grad. Krav om hjemmekontor skjerpes. Og helst skal vi kun møte ti personer i løpet av en uke. Unntaket er folk man bor med, kolleger og barnehage- og skolekohorter.

Torsdag 29. oktober klokken 12 trer de nye tiltakene i kraft.

Samtidig la regjeringen frem nye tiltak som skal gjelde for hele landet, blant annet inkludert en grense på fem besøkende i eget hjem.

Helseminister Bent Høie. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Behov for oppklaring

De nye reglene har ført til en rekke spørsmål, og kommunikasjonsenheten i Helse- og omsorgsdepartementet sa til Aftenposten tidligere i dag at dette har skapt et behov for oppklaring.

Hva betyr det at man bare kan ha ti sosiale kontakter (i Oslo) i løpet av en uke?

Hvem regnes som sosial kontakt? Hvordan kan man da delta på arrangementer med inntil 50 personer i leid selskapslokale?

Hvorfor skal reglene om fem personer på besøk gjelde for hele landet? Hvem inkluderes/inkluderes ikke i de fem besøkende?

Det blir påbudt å bruke munnbind i alle offentlige lokaler, men hva regnes som offentlig lokale?

