Dette er de nye tiltakene i Oslo-regionen

Smitteutbruddet i Nordre Follo får konsekvenser for nabokommunene. Dette er de nye tiltakene som gjelder.

Oslo-regionen innfører nå de strengeste tiltakene siden pandemien traff landet. Årsaken er utbrudd av den britiske varianten av koronaviruset. Foto: Bjørge, Stein

23. jan. 2021 09:21 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

På et digitalt pressetreff lørdag morgen informerte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om de nye tiltakene i Oslo-regionen. Tiltakene vil i første omgang gjelde til og med 31. januar.

Følgende tiltak gjelder for kommunene Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn, Våler og Nordre Follo:

Rødt nivå for barnehager, barneskoler og ungdomsskoler.

Digital undervisning på videregående skole i uke 4, før overgang til rødt nivå fra uke 5.

Digital undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler. Lokalene stenges.

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, med unntak av begravelser og bisettelser.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan.

Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner.

Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23. til 31. januar.

Skjenkestopp.

Stans i breddeidrett og fritidsaktiviteter for barn og voksne.

Serveringssteder, treningssentre, svømmehaller o.l., tros- og livssynshus, biblioteker, bingohaller o.l. og kultur- og underholdningssteder (kino, teater etc.) skal holdes stengt. Unntak for take away fra restauranter.

I en pressemelding sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) at hun har forståelse for at noen barne og ungdomsskoler vil trenge noe tid til å forberede seg.

Det understrekes at rødt nivå ikke er det samme som stenging. Kommunene er pliktige til å følge opp sårbare barn og barn med særlige behov.

I tillegg gjelder følgende anbefalinger:

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalinger for personer i livets siste fase og aleneboende (kan ha eller gå på besøk til én eller to faste venner eller én husstand). Barn kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige.

Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten.

En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede smitteverntiltak.

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7 til 10 i smittekarantenetiden.

Dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten, bør det vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene, også skal i karantene.

– Jeg vil innstendig be alle som bor i området om å ikke reise til andre områder for å benytte seg av tilbud som er stengt i egen kommune. Alt dette gjør vi for å hindre smitte, sier Høie.

– Sammen skal vi klare det

– Vi innfører nå de strengeste tiltakene siden 12. mars i de ti kommunene. På noen områder går vi enda lenger enn i mars, sier Bent Høie.

Helseministeren sier han vet dette vil føre til en krevende hverdag for mange, og at mange går en usikker tid i møte.

– Vi gjør nå det vi kan for å stanse dette utbruddet med kraftige tiltak, slik at vi raskt kan få kontroll og lette på de mest inngripende tiltakene. Sammen har vi klart å slå ned smitten flere ganger, og sammen kan vi klare det igjen, sier Høie.

Norge er i en gunstig stiuasjon i utgangspunktet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

På spørsmål om det faktisk er mulig å stagge utbruddet, sier han at det er gode muligheter for å holde smitten på et lavt nivå slik at man ikke får en bred smittespredning i landet.

FHI har ikke ubegrenset kapasitet til å teste koronaprøver for den engelske varianten av viruset.

– Vi har vært nødt til å innrette ressursene på hva som er mest hensiktsmessig, sier direktør Camilla Stoltenberg.

Hun understreker at for den enkelte smittede er tiltakene og håndteringen av sykdommen den samme, uavhengig av hvilken variant av viruset man har fått påvist.

Smitten har spredt seg

Fredag formiddag ble kjent at Nordre Follo kommune stenger ned etter at det ble påvist utbrudd av den britiske virusmutasjonen på Langhus bo- og rehabiliteringssenter.

To personer som fikk påvist smitte, er døde. Innbyggerne bes om ikke å reise noe sted og Nordre Follo har allerede stengt ned.

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold opplyste på et møte fredag kveld at smitten har spredt seg til kommunene Moss, Indre Østfold, Ås, Vestby og Oslo.

Kan være mer dødelig

Fredag kom det meldinger fra Storbritannia om at virusvarianten kan være 10 til 50 prosent mer dødelig. Den engelske regjeringens øverste vitenskapelige rådgiver, Patrick Vallance, understreker imidlertid at datagrunnlaget er tynt.