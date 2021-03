Styredokumenter avslører problemer med intensivkapasiteten på Ahus

Folkehelseinstituttet varsler at økende koronasmitte vil gi større press på helsevesenet. Men ett år ut i pandemien har de viktigste sykehusene på Østlandet store utfordringer med å sikre intensivkapasiteten.

Ahus er landets nest største sykehus, og dekker områder som har vært hardt rammet av koronapandemien. Sykehuset har utfordringer med å sikre intensivkapasiteten. Foto: Heiko Junge

Onsdag presenterte Folkehelseinstituttet nye tall om koronasituasjonen. Disse viser at den økende smittetrenden kan føre til mellom 20 og 60 nye sykehusinnleggelser pr. dag om tre uker.

FHI skriver videre i rapporten at det med nåværende smittesituasjon anses som 94,5 prosent sikkert at en smittetopp vil utløse et behov for over 500 intensivplasser, og i verste fall over 1000 plasser.