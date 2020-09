OUS: To pasienter fortsatt innlagt etter bunkersfest

Begge har påvisbare hjerneskader, skriver sykehuset på Twitter.

Den ulovlige ravefesten på St. Hanshaugen i Oslo natt til 30. august har fått alvorlige følger. Espedal, Jan Tomas

9. sep. 2020 21:00 Sist oppdatert 8 minutter siden

Sykehuset skriver i en oppdatering onsdag kveld at den ene pasienten fortsatt er til intensivbehandling. Den andre er i bedring og er overført til videre rehabilitering.

Opptil 200 personer til stede

27 personer ble sendt til sykehus med kullosforgiftning etter en fest i et gammelt tilfluktsrom natt til 30. august.

For å drifte musikken ble det tatt i bruk to bærbare strømaggregater som laget eksos og forårsaket forgiftningen.

Politiet har anslått at det kan ha vært opptil 200 personer til stede på den ulovlige festen.

Fire personer siktet

Totalt fire personer er siktet for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse, brudd på smittevernloven og uberettiget adgang og opphold i bunkeren.

Politiet opplyste mandag at de fire siktede er tilknyttet en arrangørrolle for festen.

Aftenposten skrev tirsdag at tre av de fire siktede har fått oppnevnt advokat.

Forsvareren til én av de siktede sa da at hans klient ikke er forelagt siktelsene offisielt, men at han ut fra samtalene han har hatt med mannen i 20-årene, ikke synes det er naturlig at han erkjenner straffskyld.

