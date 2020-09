Nå skal ekteparet Tybring-Gjedde forklare seg i retten

Ingvild Smines Tybring-Gjedde og Laila Anita Bertheussens var fortrolige venninner på Messenger. Nå skal eksstatsråden forklare seg i saken der Bertheussen er tiltalt.

Onsdag morgen ankom Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og Christian Tybring-Gjedde Oslo tingrett med sin bistandsadvokat Hermann Skard

Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) er den andre tidligere statsråden som skal vitne i straffesaken mot Laila Anita Bertheussen. Den første var tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Også hennes ektemann Christian Tybring-Gjedde skal onsdag forklare seg som fornærmet i saken.

Onsdag morgen satt eksstatsrådene Wara og Tybring-Gjedde på hver sin side i rettssal 250.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er etter fremdriftsplanen 13. november. Akkurat nå ser det ut til saken blir ferdig før 13. november. Torsdag 24. september skal en seniorrådgiver fra Kripos gå igjennom beslag i boligen til Bertheussen. Deretter skal den tiltalte forklare seg om tøyremser på bilen. Vis mer

«Jeg må bare le av dem Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene Når de sier at de redde, må jeg bare le Vi ses 26 02 kl. 20 Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn?», sto det i brevet til ekteparet Tybring-Gjedde.

Påtalemyndigheten mener at Bertheussen sto bak brevet, mens hun selv har nektet for det.

– Det var private meldinger

Ingvild Smines Tybring-Gjedde hadde forberedt en fri forklaring som hun innledet med. Hun la ikke skjul på at hun reagerte på filmingen av det som skulle være parets bolig.

Tidligere har retten hørt flere Messenger-meldinger mellom den tiltalte og Tybring-Gjedde.

– Gruppen var av privat karakter. Vi var der som privatpersoner. Min tilstedeværelse i denne gruppen hadde ingenting med min politiske posisjon å gjøre. Hverken som statssekretær og statsråd, innledet eksstatsråden.

Hun fortsatte med å si at meldingene ikke burde vært lekket til mediene, og gikk langt i å si at det er PST som har lekket. Filter Nyheter hadde for noen dager siden flere saker der flere hundre meldinger fra Messenger-gruppen er offentliggjort.

Om brevet paret mottok 5. februar i fjor, sier Tybring-Gjedde at hun ble redd. Blant annet på grunn av sin og ektemannens roller i politikken.

– Black Box reklamerte med at de hadde filmet vårt hjem i ni måneder, la Tybring-Gjedde til.

Hun var statssekretær på den perioden da teateret ble satt opp, og kunne si at som statssekretær eller stortingsrepresentant har de ikke like store sikkerhetstiltak som Wara hadde fordi han var justisminister.

– Jeg kontaktet Wara på telefon for å høre hvordan han taklet dette som justisminister med vakthold.

Også Bertheussen deltok i samtalen via høyttaler. Etter det inviterte Tybring-Gjedde Bertheussen hjem til seg der de snakket om teateret og filmingen.

Meldinger mellom dem på Messenger etter det første hærverket mot boligen til Bertheussen og Wara tydet på at Tybring-Gjedde hjalp Bertheussen med å lekke bilder til mediene. Det stemmer ifølge eksstatsråden ikke.

– Bertheussen hadde allerede lekket bilder om saken selv. Jeg tenkte da: har hun spilt på flere hester.

– Hvordan fant noen hvor vi bodde?

– Jeg ble redd, men også frustrert, fortvilet og sint, sier Tybring-Gjedde om reaksjonen etter at paret mottok trusselbrevet.

Tybring-Gjedde lurte også på hvordan noen hadde funnet privatadressen deres. Det at de aldri hadde mottatt et slikt brev før, gjorde også at det føltes som rystende. Paret var ikke i tvil om brevet skulle anmeldes.

– Ingen skal finne seg i å bli truet, sa Tybring-Gjedde fra vitneboksen.

Siden paret nå hadde fått et trusselbrev, tenkte Tybring-Gjedde mye på det. Blant annet om noen kunne finne på å gjøre noe mer.

Hun meldte forfall til et møte i Frp den datoen som sto oppført på brevet, altså 26. februar. Eksstatsråden måtte endre sine rutiner og hverdag på grunn av brevet.

– Nå sjekket jeg rundt bilen og la meg på alle fire før jeg gikk inn i den, men det påvirket ikke mine beslutninger om rollen som statsråd eller hva jeg skulle si, slo Tybring-Gjedde fast.

– Men som privatperson bekymret jeg meg for min mann som ikke hadde samme oppfølging som meg, sa Tybring-Gjedde som var blitt statsråd få dager før de fikk brevet. Dermed fikk hun bedre sikkerhet enn som statssekretær.