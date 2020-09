Lye i Time: Politiet etterforsker overgrep mot jente i barneskolealder

Politiet etterforsker overgrep mot jente på Lye – ønsker kontakt med vitner.

22. sep. 2020 18:51 Sist oppdatert nå nettopp

Det avsperrede området er like i nærheten av forsamlingshuset samt barneskolen og ungdomsskolen på Lye. Leserfoto

Tirsdag klokken 13.41 fikk politiet melding om at en jente i barneskolealder var blitt utsatt for et overgrep på vei hjem fra Lye skule i Time kommune. Overgrepet skal ha skjedd i skogsområdet mellom Lyevegen, Kvartsvegen og nedsiden av Lye ungdomsskule (se kart) en gang mellom klokken 13 og 13.30.

Gjerningspersonen er beskrevet som en voksen mann.

Det skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Politiet på stedet tirsdag kveld. Jon Ingemundsen

- Politiet ønsker å komme i kontakt med alle som var i skogsområdet (se kart) i tidsrommet 12.30 og 14. Politiet ønsker dessuten å komme i kontakt med alle som har opplysninger som kan være av interesse, opplyser leder Bjørn Kåre Dahl for personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Dahl sier til Aftenbladet at politiet håper å avhøre fornærmede i løpet av kvelden. Dette vil være et tilrettelagt avhør på grunn av jentas alder.

Politiet har foreløpig ingen mistenkte.

– Det er fremdeles tidlig i etterforskningen. Vi har gjennomført en del avhør av vitner, både folk fra skolemiljøet og andre som har sett ting som kan være knyttet til hendelsen, opplyser Dahl.

Mens Aftenbladet er på stedet, er det flere personer som har kommet bort til politiet for å fortelle ting de har sett.

Dahl forteller at politiet er i tett kontakt med både skole og kommune med tanke på håndtering og formidling av informasjon.

Politiet kan kontaktes på telefon 51899427 eller nettsiden https://tips.politiet.no/web/. I tipsløsningen på nett kan man også laste opp bilder.

Politiet er tidlig i etterforskningen. Det er gjennomført flere avhør, og det vil bli foretatt

flere avhør i løpet av kvelden. Det er også foretatt rundspørringer i området på Lye.

Politiet har sperret av det aktuelle området, og det pågår undersøkelser.

Politiet var i aksjon på Lye i Time tirsdag ettermiddag. Leserfoto

Politiet har sperret av et større område på Lye i Time kommune tirsdag ettermiddag og kveld. Leserfoto

