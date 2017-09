Flertallet på Stortinget er imot EU-medlemskap

Nei til EU har gjort en spørreundersøkelse blant de øverste kandidatene på partilistene, skriver Nationen.

84 av representantene svarte nei på spørsmålet «Mener du at Norge skal bli medlem av EU?». 38 svarte ja, 12 stilte seg usikre, mens 35 representanter ikke har svart. Derfor mener Nei til EU at flertallet blant de 169 representantene er EU-motstandere.

– Vi jubler over at vi endelig har et storting som avspeiler det folket mener, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland. Interesseorganisasjonen har målt representantenes syn på EU jevnlig siden 1994. Dette er første gang det har vært flertall mot EU på Stortinget.

– Nasjonalismen på fremmarsj

Leder i Europabevegelsen, Jan Erik Grindheim, sier han er veldig skuffet.

– Det er veldig trist fordi EU trengs mer enn noen gang. Nasjonalismen er på fremmarsj, og hvis alle var imot EU ville det ikke vært fred i Europa, sier han.

Blant representantene er et klart flertall imot folkeavstemning om EØS-avtalen. Flertallet foretrekker også EØS i stedet for en bilateral handelsavtale, men flertallet er noe mindre enn ved forrige stortingsvalg. Flertallet ønsker også at Norge bruker vetoretten i EØS mer aktivt.