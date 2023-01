Oslo universitetssykehus planlegger kutt tilsvarende rundt 500 årsverk

Det pågår nå et arbeid for å spare inn tre prosent ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Oslo universitetssykehus er landets største sykehus. Ullevål er en av avdelingene.

19.01.2023 14:45

Det skriver viseadministrerende direktør Morten Reymert i en epost til VG.

Dette tilsvarer kutt på rundt 500 årsverk.

– I desember 2022 erkjente styret ved Oslo universitetssykehus at sykehuset har behov for bemanningstilpassing. I samme møte ba styret administrerende direktør planlegge omstillingstiltak som sikrer at driften i 2023 kan gjennomføres innenfor de gitte økonomiske rammene, skriver Reymert.

Stenger fødestuer

Blant kuttene som kommer fram er flere kutt på kvinneklinikken. Her er det snakk om å stenge mellom to og fire fødestuer.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det er en tragedie. Det er en tragedie for fødselsomsorgen i Oslo, sier tillitsvalgt for Den norske jordmorforeningen Kristin Bøhn til avisa.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet tidligere denne uken at sykehusene vil få strammere økonomi i år.

– Jeg vil be sykehusene se på hva de kan gjøre mindre av, sa hun fra talerstolen på sykehuset St. Olav i Trondheim.

Fire foretak budsjetterer med underskudd

I talen slår Kjerkol fast at sykehusene må stramme inn økonomien i 2023 for å håndtere økte priser og lønninger. Det betyr at større investeringsprosjekter og vedlikehold kan måtte utsettes.

Fire helseforetak budsjetterer allerede med underskudd i år, mens nesten alle de andre budsjetterer med et langt svakere resultat enn planlagt.

– Jeg skulle ønske at jeg sto her i dag med løfter om mer penger og bedre tider. Men jeg må være ærlig på at den krevende situasjonen vi står i nå, reduserer handlingsrommet i sykehusene, sa Kjerkol.