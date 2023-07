Salget av vektreduserende legemidler har doblet seg det siste året

De fire mest brukte medisinene med effekt på overvekt er omsatt for 1,15 milliarder kroner i Norge hittil i år.

Det er solgt omtrent 100.000 pakninger av hver av medisinene Mysimba, Saxenda og Wegovy i første halvår. Ozempic, som egentlig er en diabetesmedisin, har solgt rundt 400.000 pakninger første halvdel av 2023. Vis mer

Tall fra Apotekforeningen, som NTB har hentet inn, viser 104 prosent økning i omsetningen av medisiner som brukes mot overvekt.

Det er solgt omtrent 100.000 pakninger av hver av medisinene Mysimba, Saxenda og Wegovy i første halvår av 2023.

I samme periode i fjor solgte Mysimba og Saxenda 60-70.000 pakninger hver. Wegovy ble lansert i januar i år og er blitt svært etterspurt på kort tid.

– Det har vært en voldsom økning i salget av Wegovy, på 216 prosent fra første til andre kvartal. Noe av grunnen er at Wegovy var helt nytt på markedet i første kvartal, og det tar naturlig nok litt tid å etablere seg. Men veksten er uansett meget stor, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen til NTB.

Ingen «quick fix»

Stadig bedre dokumentert effekt av legemidlene og stor oppmerksomhet rundt såkalte slankemedisiner har bidratt til omsetningsøkning de siste årene.

– Det er stor interesse for dette, bekrefter spesialist i allmennmedisin Trine Nygård Svanevik.

Hun driver Vektlegene på Fornebu. Siden klinikken åpnet i januar i år, har det blitt forskrevet vektreduserende medisin til 150–200 pasienter som del av behandlingen.

– De har prøvd alt av dietter og metoder. Det er så mye fortvilelse i denne pasientgruppen. De føler på så mye skyld og skam. De er innforstått med at dette ikke er noen quickfix. Det er en gradvis innføring av nye vaner og valg i hverdagen, sier Svanevik.

Mener det er mye å tjene på medisinene

Svanevik håper det vil bli allment akseptert at man kan ta medisiner for å holde vekten i sjakk, slik man gjør med blodtrykks- og kolesterolsenkende medisin. Hun håper videre at de som trenger det, skal få medisinene på blå resept.

Pr. i dag konkluderer Legemiddelverket med at kostnadene er for høye til å forsvare refusjon for Wegovy. Heller ikke Saxenda fås på blå resept, etter at forhåndsgodkjenning av refusjon ble trukket i februar.

– Jeg tror ikke folk flest tenker på hvor mye vi som samfunn har å tjene på dette, sier Svanevik.

Medisiner som er effektive mot overvekt, er blitt så etterspurt at produsentene tidvis har problemer med lever. Vis mer

Hun får medhold fra medisinprofessor Jøran Hjelmesæth.

– Mer enn 20 prosent av befolkningen i Norge har fedme. Og det gir ikke bare økt risiko for en rekke helseutfordringer og redusert livskvalitet, men også for høyere sykefravær og redusert arbeidsevne, sier Hjelmesæth.

Professoren anser det som et samfunnsansvar å stanse fedmeepidemien. Han omtaler imidlertid medisinene mot fedme og overvekt som «de rikes medisin».

– Vi er glade for å ha fått en større verktøykasse, men skuffet over at færre pasienter fremover vil ha råd til å betale for dem.

Fakta Fedme i Norge Overvekt og fedme utvikler seg når kroppen over tid får tilført mer energi enn den forbrenner. Andelen nordmenn med overvekt eller fedme er høyere enn andelen normalvektige. Høyest utbredelse av fedme er i distriktene, blant folk med lav utdanning og lav inntekt og i enkelte innvandrergrupper. Fedme skyldes en ubalanse mellom energiinntak og energiforbruk, ofte fordi man er for lite i fysisk aktivitet og har et uheldig kosthold. Årsaken til fedme er imidlertid sammensatt. I 90–95 prosent av tilfellene er gener og miljøfaktorer utslagsgivende. Fedme er definert som kroppsmasseindeks (KMI) på 30 eller høyere. Overvekt refererer til KMI mellom 25 og 30. Høy KMI bidrar til omtrent 2800 dødsfall årlig i Norge Fedme er koblet til økt risiko for å få en rekke sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdom og mange kreftformer. Fedme koster Norge rundt 70 milliarder kroner per år. Risikoen for sykdom kan reduseres ved at personer med fedme oppnår vekttap. Kilder. Folkehelseinstituttet , Folkehelserapporten – Overvekt og fedme 2022 , Legemiddelverket Vis mer

Hjelmesæth er ikke overrasket over omsetningsøkningen og interessen for medisinene.

– Om noe, er jeg overrasket over at så mange har råd til Wegovy, sier han.

Han spekulerer over om dette er personer som kun vil bruke medisinene en kortere periode.

– Hensikten med slike medisiner er at de tas over tid for fortsatt å ha virkning, sier han.