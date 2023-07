Dårligst til å svømme i Norden: – Tar for lett på undervisningen

(Stavanger Aftenblad:) Bare to av fem 5.-klassinger i Norge anses som svømmedyktige. På Delfinen svømmeskole prøver de å motvirke trenden.

Svømmelærer Ingjerd Haarstad vil ha strengere krav til svømmeundervisning. – Hvorfor skal ikke våre elever fortjene samme ekspertisen som lærerne må ha i matte? Her fra Borestranda i 2022. Vis mer

Ingjerd Haarstad er daglig leder i svømmeskolen Delfinen. De har svømmekurs i Stavanger, Klepp, Bergen og langs Jærstrendene.

– Svømmeskolen Delfinen er et alternativ til konkurransesvømming. Glede, lek og mestring står i fokus hos oss, ikke konkurranse. Vi lærer ungene om elementene de boltrer seg i, og tar dem utendørs for å lære om blant annet bølger og hva man skal gjøre hvis de havner i strøm, sier daglig leder Ingjerd Haarstad til Stavanger Aftenblad.

Etterspør bedre kompetanse

En undersøkelse gjort av Frende Forsikring viser at én av tre ikke føler seg svømmedyktige. En annen undersøkelse utført av Redningsselskapet og Norges Svømmeforbund viser at bare to av fem tiåringer kan svømme 200 meter eller mer. Det er kravet for å anses som svømmedyktig.

– Er det behov for bedre svømmeopplæring?

– Det har det vært veldig lenge. Norge har ligget dårligst an i Norden i mange år. Det er flere ting som skiller vår svømmeopplæring fra Island, som scorer høyest. De har svømming minst en gang i uka gjennom hele skoleløpet, og ikke bare enkelte årstrinn, sier Ingjerd Haarstad.

På Island var 96 prosent av tiåringene såkalt sikre svømmere, ifølge Faktisk.

I Sverige var tallet 92, i Danmark 79 og i Finland 72 prosent. I Norge var tallet 53 prosent. I 2021 hadde tallet falt til 41 prosent i Norge, ifølge Redningsselskapet.

– Det stilles heller ikke samme krav til svømmelærere i Norge som på Island. Hvorfor skal ikke våre elever fortjene samme ekspertisen som lærerne må ha i matte? Du kan dø av ikke å kunne svømme. Og det handler om så mye mer enn å lære svømmeteknikk. Det går også på å dykke, selvberging, livredning, lese havet. Det er utrolig mange viktige ting som skal læres. Lærerne må ha den kunnskapen.

Vil ha strengere krav

– Tar vi for lett på svømmeundervisning i Norge?

– Vi tar altfor lett på det. Men jeg vil ikke klandre lærerne. De gjør så godt de kan, nen de har gjerne ikke fått god nok opplæring eller hatt nok fag om det under utdanningen. Kanskje de ikke har mer kompetanse enn å kunne svømme selv. Det stilles ikke strenge nok krav til å kunne ha en svømmetime, mener Haarstad.

Hun foreslår også å starte svømmeopplæring fra 1. klasse, øke antall lærere og å bygge ut flere varmtvannsbasseng som tiltak for å styrke svømmeferdighetene.

– At skolene nå skal gi undervisning, utendørs er et pluss, men det innebærer at de faktisk har kunnskapen og sikkerheten til å gjennomføre det. Vi har kjørt mange kurs for lærere som skal ha elevene med utendørs. Vi ser at det er et stort behov, sier Haarstad.

På Delfinen svømmeskole lærer deltakerne å svømme ute. – Det er noe helt annet enn i basseng, sier Haarstad. Vis mer

Savner livreddere på stranden

Norge er et av få land i verden som ikke har livreddere langs strendene. De har kun livreddere på noen strender i Oslo, sponset av kommunen.

– Men det er svært forskjellig forhold i Indre Oslofjord fra de røffe forholdene på vestkysten med bølger og strøm, sier Haarstad.

– Åtte flere har druknet i Norge i år enn på samme tidspunkt i fjor. I 2022 økte antall drukninger med 17 prosent. Tror dere på enda en økning?

– Rundt 40 prosent av ulykkene skjer på sommeren. I år var det litt flere i juni enn i fjor, mens juli er omtrent som i fjor. Vi håper selvfølgelig det blir færre ulykker gjennom resten av sommeren og året, men akkurat nå ligger vi litt foran fjoråret.

– Like viktige som fjellvettreglene

Også Redningsselskapet er opptatt av svømmeferdigheter.

– Norge er et land med lang kyst og masse innsjøer og elver. Da er det viktig at vi har gode svømmeferdigheter og vannkompetanse. Vi er opptatt av å få bedre vannvett blant barn og voksne, sier fagsjef Krangnes.

– Vi har et stort prosjekt som heter Trygg i Vann. Det er et tilbud til alle skoler og ungdomsskoler som gir kurs i utendørs svømming, livredning og selvberging. Det er utendørs de fleste ulykkene skjer, og det er veldig stor forskjell på hva man møter utendørs i forhold til basseng.

Flyte, paraplyorganisasjonen for drukningsforebygging, har i sommer kampanjen «Du er ikke en fisk. Vis vannvett».

– Vi har fokus på vannvettreglene og hvordan det er lurt å oppføre seg rundt vann, før man skal i vannet, når man er på og i vannet, og hvordan hjelpe om noen havner i trøbbel. Vi ønsker at de skal bli like kjent som fjellvettreglene. De er like viktige, sier Krangnes.

Fakta Vannvettreglene Ha respekt for vann, vær og lokale forhold. Strømforhold og kaldt vann kan gjøre svømmeturen farlig. Barn skal aldri bade alene. Pass godt på dine egne barn og følg med på andres. Bli kjent med bunn og dybdeforhold. Aldri hopp eller stup der du ikke er kjent. Kjenn dine egne grenser. Du kan ikke redde andre uten først å ta vare på deg selv. Ved ulykke; først varsle, så redde. Gi beskjed slik at flere kan hjelpe til. Bruk redningsline eller livbøye ved redning. Ha alltid en gjenstand mellom deg og den som trenger hjelp. Redning fra land gir økt sikkerhet. Bruk flytevest og følg Sjøvettreglene når du ferdes i båt.

Flytevest redder liv og regler gjør sjøen tryggere for alle. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Svømmeturen skal gå langs stranden. Søk ly hvis det blåser opp på båtturen. Kilde: Røde Kors Vis mer

Voksne menn overrepresentert

På landsbasis har sju personer druknet i første del av juli. Alle er menn.

– Vi er opptatt av den voksne delen av befolkningen. Mann førti pluss er overrepresentert på statistikken, forteller Krangnes.

– Hva er grunnen til det?

– Det er fremdeles fortsatt flere menn enn kvinner som er på båt, hvis vi regner i antall timer, og menn er oftere i båt alene. Jeg tror også menn i større grad undervurderer risiko og overvurderer egne ferdigheter. Kanskje man ikke forbereder seg godt nok til ulike vannaktiviteter fordi det alltid har gått bra før. Man handler litt på rutine. Det er risiko involvert i det å være på, i og ved vann.