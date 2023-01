Dieseltog står «hensatt». Hvorfor kan de ikke hjelpe Follobane-pendlerne?

Mens strømproblemer gjør at elektriske tog ikke kan kjøres på Follobanen, står fire dieseltogsett med topphastighet på 140 km/t hensatt på et sidespor. Men mangel på vedlikehold er blant årsakene til at slike neppe blir aktuelle som reserveløsning.

Problemer med strømsystemet gjør at elektriske tog ikke kan kjøre inn i den 19,5 kilometer lange Blixtunnelen. Men kunne dieseltogsett hjulpet togpendlerne, slik at Follobanen til 36,8 milliarder kunne blitt brukt?

03.01.2023 12:07 Oppdatert 03.01.2023 12:33

Den nye Follobanen til 36,8 milliarder kroner er stengt for togtrafikk «inntil videre» på grunn av problemer med strømsystemet. Den vil tidligst åpne i februar.

Det fører til at pendlere som så frem til halvering av reisetiden fra Ski til Oslo, må belage seg på et langt dårligere togtilbud enn planlagt. Det fører til kaotiske forhold og stappfulle avganger.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn