Kostholdsrådene splitter: Tror nordmenn har fått «burgerskam»

Mindre rødt kjøtt, fett og sukker: De nordiske kostrådene skal forbedre nordmenns helse. Men det ser ikke ut til å påvirke køen utenfor gatekjøkkenet.

Casper Thorberg (22) er på vei til hyttetur med guttegjengen og følte for å unne seg en burger på veien.

25.06.2023 07:38

Til tross for dårlig vær har kundene stimlet seg sammen utenfor gatekjøkkenet Texburger utenfor Oslo sentrum.

Da Aftenposten ber om et ord, er det flere av kundene som skygger banen.

De vil ikke avbildes i avisen med en burger i hånden.

Tirsdag kom de nordiske kostholdsrådene. De anbefaler blant annet å spise mindre rødt kjøtt, mer vegetarisk og unngå alkohol.

Likevel er det ingen tegn på at kundene utenfor Texburger, det sagnomsuste gatekjøkkenet som har solgt burgere siden 1974, styrer unna rødt kjøtt. Én av dem er Casper Thorberg (22).

– Jeg spiser akkurat det jeg har lyst på, akkurat når jeg vil, sier Casper Thorberg.

Han mener alle bør få bestemme hva de vil spise selv, og har lite tro på at kostholdsrådene vil påvirke folks matvaner.

Selv unte han seg en Big Texcheese og en brus på vei til hyttetur.

80-tallsklassikeren hawaiiburger er på menyen til Texburger. Hovedingrediensen: en skive ananas.

– Altfor glad i kjøtt til å la være

Samtidig mener Thorberg at det er greit at myndighetene kommer med kostholdsråd.

– Jeg får jo råd av foreldrene mine om å spise sunt. Jeg hører på det til en viss grad, men jeg spiser likevel det jeg vil.

Han har et avslappet forhold til eget kosthold. Men det betyr ikke at Thorberg bare spiser Texburger.

– Hvis jeg føler at jeg har spist usunt i det siste, lager jeg meg en salat. Men jeg putter fortsatt kylling i den.

Fakta De nordiske kostholdsrådene De nordiske kostholdsrådene kom tirsdag og er et samarbeid mellom alle de nordiske landene.

Anbefalingene innebærer blant annet at man bør spise maks 350 gram rødt kjøtt i uken og mindre enn 175 gram ubehandlet hvitt kjøtt.

I stedet for kjøtt anbefales det å spise belgfrukter, som bønner og linser.

Forskerne mener også at all alkohol bør unngås.

Norske myndigheter skal gå gjennom rapporten og komme med nye nasjonale kostholdsråd våren 2024. Vis mer

Et av kostholdsrådene var å spise maks 350 gram rødt kjøtt i uken. En Big Texcheese-burger dekker omtrent halvparten av dette.

– Kunne du tenke deg å bytte ut kjøtt med vegetariske produkter?

– Nei. Jeg har stor respekt for veganere og vegetarianere, men jeg er altfor glad i kjøtt til å la være. Jeg spiser nok kjøtt hver dag.

– Hva med å bytte ut kjøttburgeren med en fiskeburger?

– En fiskeburger er kanskje det siste jeg ville bestilt.

– Hvorfor det?

– Rett og slett fordi det er fisk. Det ødelegger følelsen for meg å vite at jeg spiser en fiskeburger.

Kan bli et hyperfokus på mat

Et langt burgerkast unna ligger salatbaren Lett, hvor småbarnsmoren Corinna Thiel spiser lunsj. Hun mener det er fornuftig at myndighetene kommer med kostholdsråd.

– Jeg tror det er nødvendig og viktig å minne folk om at et godt kosthold påvirker helsen, som igjen er viktig for å ha et godt liv.

Hun er opptatt av å introdusere et variert kosthold til de små der hjemme, men innrømmer at hun av og til tyr til grillpølser til barna.

– Noen ganger må man gå for det enkle, fordi man vet at det blir spist.

Corinna Thiel synes det kan være vanskelig å kombinere et godt kosthold med å være småbarnsforelder. Men hun vil gjerne at barna skal vokse opp med et godt forhold til mat.

Thiel mener det er viktig å være bevisst eget kosthold, men synes matfokuset kan bli for stort.

– Det var et veldig høyt fokus på kosthold da jeg var yngre, og det er sjelden positivt. Man vil spise sunt, men det skal ikke påvirke hele livet. Det må være greit å drikke cola og spise is iblant.

Og eksperter er enig i at ikke bare hva som er sunt, må med i regnestykket.

Råd på kollisjonskurs

– Vi lever i en kultur som verdsetter helse svært høyt. Det har de siste tiårene vært tydelig økt oppmerksomhet på å spise sunt, sier Annechen Bahr Bugge.

Hun er sosiolog og forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Met og er bekymret for effekten kostholdsrådene kan få for befolkningen.

– Rådene kommer på kollisjonskurs med hva folk faktisk spiser. De tar lite hensyn til andre aspekter ved mat enn ernæring, som for eksempel det kulturelle og det sosiale.

Hun trekker frem hvordan middager ofte er et sosialt samlingspunkt for familier daglig, og at Norge har en sterk matkultur med blant annet pinnekjøtt og fårikål.

Annechen Bahr Bugge har forsket på matvaner i årevis og er opptatt av å inkludere også de kulturelle og sosiale aspektene rundt måltider.

– Tror du det har utviklet seg en «burgerskam»?

– Ja. Det er så mye dårlig samvittighet, skyld og skam i forbindelse med mat.

Bugge tror kostholdsrådene kan fungere mot sin hensikt ved at folk kan reagere med motløshet eller opprør i stedet for å ville spise sunnere.

– Helsemyndighetene har skapt kostråd som skiller seg så mye fra det folk spiser, at reaksjonene ligner et ungdommelig matopprør.

Hun peker på kommentarfeltene på sosiale medier, hvor flere skriver at de vil spise kjøtt på trass.

– Disse rådene er et uttrykk for en voldsom reduksjonisme: Man glemmer de sosiale, kulturelle og psykologiske aspektene rundt helse. Maten er så mye mer enn akkurat hva man spiser.