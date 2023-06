Hele matnorge møttes om Freia-boikott

En rekke selskaper i Norge har innført boikott av Mondelez som eier Freia. Årsaken er at selskapet er svartelistet av Ukraina fordi de fortsatt har produksjon i Russland.

Chris Callanan er sjef for Mondelez i Norge og Danmark. Onsdag morgen møter selskapet regjeringen og andre representanter for næringslivet. Det skjer etter at en rekke bedrifter har besluttet å boikotte Freia og Mondelez.

14.06.2023

De to departementene har hittil vært tilbakeholdne med å gi uttrykk for hvordan norske selskaper skal forholde seg.

– Det var et veldig nyttig møte mellom partene, sier Eivind Vad Petersson fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Han sier de er opptatt av at det er det offisielle sanksjonsregelverket som må følges. Myndighetene vil ikke komme med et politisk budskap rundt en boikott. Denne forskriften innebærer restriksjoner på hva slags forbindelser man kan ha til personer og selskaper på sanksjonslisten. Det kan for eksempel være forbudt å handle eller gjennomføre finansielle transaksjoner med dem.

Det er EU som har innført et sanksjonsregime mot Russland. Norge forholder seg til dette sanksjonsregimet gjennom en forskrift.

Politikerne vil ikke blande seg inn i hva bedriftene og privatpersoner gjør eller bør gjøre.

– Vårt klare budskap er at bedriftene selv avgjør hvem de vil handle med. Det gjelder også privatpersoner. Dette må både bedrifter og privatpersoner velge selv. Det er et etisk valg og folk må gjøre seg opp en mening om hvem de handler med selv, sier Eivind Vad Petersson Utenriksdepartementet.

En privatsak

Onsdag innkalte Utenriksdepartementet til et møte om Freia-boikotten. De to departementene har hittil vært tilbakeholdne med å gi uttrykk for hvordan norske selskaper skal forholde seg. En stadig økende antall norske bedrifter har nå sluttet å kjøpe fra Freia som følge av svartelistene, andre er usikre på hva de skal gjøre.

Coop har blant annet etterlyst en prinsipiell uttalelse om boikott-spørsmålet.

Stort selskap

Sjokoladeprodusenten Freia eies av det amerikanske konglomeratet Mondelez. Mondelez-selskapet ble nylig satt på en svarteliste av ukrainske myndigheter fordi de fortsatt driver i Russland, halvannet år etter at Putin startet angrepskrigen. Det har utløst boikotter fra en rekke bedrifter i Norge, blant annet SAS.

Statssekretærer fra Utenriksdepartementet og fra Nærings- og fiskeridepartementet skal holde møtet.

Disse deltar på møtet:

Freia

NHO

YS

Virke

Norgesgruppen

Reitan gruppen

Coop

Svært mange selskaper har trukket seg ut av Russland. De fleste industribedrifter har også sluttet å kjøpe råstoff fra Russland. Ukraina ønsker å spre budskapet om hvilke bedrifter som fortsatt driver forretninger med landet, målet deres er å ramme landet økonomisk samtidig som de påvirker den jevne russiske forbruker negativt.