Matvarebransjen: – Ikke grunnlag for Freia-boikott

En rekke selskaper i Norge har innført boikott av Freia og morselskapet Mondelez. Det er det ikke grunnlag for, mener dagligvarebransjen. Onsdag møtte de regjeringen.

Chris Callanan er sjef for Mondelez i Norge og Danmark. Onsdag morgen møter selskapet regjeringen og andre representanter for næringslivet. Det skjer etter at en rekke bedrifter har besluttet å boikotte Freia og Mondelez.

14.06.2023 09:43 Oppdatert 14.06.2023 11:23

De to departementene har hittil vært tilbakeholdne med å gi uttrykk for hvordan norske selskaper skal forholde seg. Onsdag var beskjeden til matvarebransjen klar:

– Vårt klare budskap er at bedriftene selv avgjør hvem de vil handle med. Det gjelder også privatpersoner. Dette må både bedrifter og privatpersoner velge selv. Det er et etisk valg, sier Eivind Vad Petersson Utenriksdepartementet.

Han sa at regjeringen er opptatt av at det er det offisielle sanksjonsregelverket som må følges. Myndighetene vil ikke komme med et politisk budskap rundt en boikott av selskaper som ikke omfattes av sanksjonene.

Det gjør selskapene som står på Ukrainas svarteliste ikke.

Etter møtet sa Coop, én av de tre store matvareaktørene i Norge, at de ikke kommer til å innføre boikott av Freia- eller Mondelez-varer.

– Vi er nå sikre på vår avgjørelse om å ikke boikotte Freia. Vi har ikke noe grunnlag for å boikotte disse selskapene, sa kommunikasjonssjef i Coop Norge Bjørn Takle Friis til E24.

Greit med klar beskjed

Norgesgruppen, en annen gigant, bestemte seg for ikke å boikotte allerede tirsdag. Etter møtet sa kommunikasjonssjef Kine Søyland følgende til Aftenposten:

– Det var etter grundige og gode vurderinger at det ikke ville bli aktuelt å boikotte selskaper på Ukrainas svarteliste. Det var uavhengig av det som kom i dag. Men det er jo greit at myndighetene er såpass klare.

Hun påpekte at Norgesgruppen forholder seg til det offisielle sanksjonsregimet.

Det er EU som har innført et sanksjonsregime mot Russland. Norge forholder seg til dette sanksjonsregimet gjennom en forskrift.

– Vi vil til enhver tid forholde oss til sanksjonlistene som gjelder i landene vi har virksomhet i, som vil si Norge og EU. Fordi Freia og Mondelez ikke finnes i en slik sanksjonsliste vil vi ikke boikotte, med mindre de kommer ny signifikant informasjon eller de blir tatt inn på de offentlige sanksjonslistene, sier kommunikasjonssjef Øyvind Breivik i Reitan Retail til Aftenposten.

Svekke økonomien

Målet med sanksjoner er å svekke russisk økonomi og evnen til å drive krigføring i Ukraina. Aktørene på listen anklages for å bidra til Russlands krig i Ukraina. Mange russiske politikere, banker og selskaper er å finne på listen.

Freia er ikke på denne offisielle listen.

Politikerne vil ikke blande seg inn i hva bedriftene og privatpersoner gjør eller bør gjøre.

– Vårt klare budskap er at bedriftene selv avgjør hvem de vil handle med. Det gjelder også privatpersoner. Dette må både bedrifter og privatpersoner velge selv. Det er et etisk valg og folk må gjøre seg opp en mening om hvem de handler med selv, sier Eivind Vad Petersson Utenriksdepartementet.

Freia: – God samtale

Freia var til stede på møtet og omtaler det som «positivt» og «en god samtale».

– Det var godt å høre UD annerkjenne, helt tydelig, at Mondelez' International, som eier Freia, forholder seg til alle sanksjoner mot Russland, sier Chris Callanan, som er sjef for Mondelez i Norge og Danmark.

– Vi støtter også posisjonen, som ble forklart av UD, om at det regjeringens politikk må være basert på det offisielle sanksjonsregimet i EU og Norge, legger han til.

Han sier at han kom på møtet på vegne av 300 ansatte på sjokoladefabrikken i Oslo. Han sier det er for tidlig å si hva slags økonomiske konsekvenser boikott-debatten har for selskapet. Men han sier situasjonen har vært opprørende for de ansatte.

Kunne tjent på uttrekk

– Vi må være tydelige på at de virkelige offrene her er innbyggerne i Ukraina. Men de ansatte i Freias sjokoladefabrikk føler at Freia kanskje har blitt utpekt når debatten egentlig krevde mer balanse, sier han.

Han sier beslutningen om ikke å trekke selskapet ut av Russland har vært vanskelig. Mondelez har 3000 ansatte i Russland. Han sier de siste dagenes debatt har gjort det klart at Russland potensielt kunne tjene på at selskapet trakk seg ut og virksomheten havnet på russiske hender.

– Finansielt har det blitt klart for folk her at det hadde vært bedre for russerne om vi forlot landet. Derfor blir det nå tydelig at denne beslutningen, som har vært svært vanskelig, har ikke vært feil, sier han.

Stort selskap

Sjokoladeprodusenten Freia eies av det amerikanske konglomeratet Mondelez. Mondelez-selskapet ble nylig satt på en svarteliste av ukrainske myndigheter fordi de fortsatt driver i Russland, halvannet år etter at Putin startet angrepskrigen. Det har utløst boikotter fra en rekke bedrifter i Norge, blant annet SAS.

Statssekretærer fra Utenriksdepartementet og fra Nærings- og fiskeridepartementet skal holde møtet.

Disse deltar på møtet:

Freia

NHO

YS

Virke

Norgesgruppen

Reitan gruppen

Coop

Svært mange selskaper har trukket seg ut av Russland. De fleste industribedrifter har også sluttet å kjøpe råstoff fra Russland. Ukraina ønsker å spre budskapet om hvilke bedrifter som fortsatt driver forretninger med landet, målet deres er å ramme landet økonomisk samtidig som de påvirker den jevne russiske forbruker negativt.