Meteorologene venter mer nedbør. NVE venter fortsatt stigende flom.

Det lysner ikke før torsdag formiddag, melder Meteorologisk institutt. De venter opptil 10–25 millimeter nedbør enkelte timer.

Denne husvognen ble knust til pinneved etter den ble tatt av flommen.

Publisert: 08.08.2023

– Vi holder på det varselet vi har ute. Slik det ser ut nå, er det områdene lengst vest i Innlandet som får mest nedbør, sier Anne Solveig Andersen, Vakthavende statsmeteorolog, sent tirsdag kveld.

Varselet melder om fortsatt svært mye regn. I vestlige områder kan det falle mellom 10–25 millimeter regn på den mest intensive timen, som mange steder er det kraftigste regnet på 25 år. Det er ventet å falle mellom 50 og 70 millimeter i døgnet frem til lunsjtider i morgen.

25 millimeter nedbør tilsvarer 25 liter vann pr. kvadratmeter.

– Det er en del byger i kveld og i natt, så det er litt vanskelig å si eksakt hvor de treffer og hvor kraftige de blir. Samtidig vil det fortsette å regne jevnt og trutt, sier Andersen.

– Det ser ut til at det gradvis går mot bedring og oppholdsvær på torsdag, men det ser ut til at nedbøren kan fortsette en god stund utover dagen da også. Fredag er det ventet oppholdsvær, sier Andersen.

I hovedstaden er det ventet en god del nedbør onsdag, men nedbørsmengdene er ikke ekstreme. Det er likevel fare for flom.

Da Aftenposten var i Valdres tirsdag formiddag, var de preget av ekstremværet. Foto: Stein J Bjørge Foto: Stein J Bjørge Foto: Stein J Bjørge Foto: Stein J Bjørge

En lang rekke hendelser

NVE utvidet tirsdag det røde farevarselet for flom til også å gjelde torsdag for Innlandet og Viken.

Det har gått flere store ras det siste døgnet. Lom, Valdres og Hol kommune er hardt rammet, og mange veier er stengt som følge av rasene.

I Vang i Valdres er det kommet like mye nedbør på ett døgn som det normalt kommer i hele august. Det er registrert 88,5 mm nedbør her.

Flere titalls veier er stengt på grunn av uværet, og flere togstrekninger innstilt også i morgen

Politiet ber personer i Holsfjorden, som strekker seg over Hole og Lier kommune, å evakuere. Tidligere har det gått flere ras i området.

110-sentralen i Øst politidistrikt har mottatt over 250 henvendelser om bistand etter vanninntrenging i bygg.

Drammensvassdraget stiger

NVE opplyser at de forventer en forsinket flomtopp i Drammensvassdraget, som går mot flomtoppen på fredag.

– Drammensvassdraget er spesielt utsatt og har sterkt stigende vannføring, skriver NVE.

Ifølge NRK frykter NVE at Drammensvassdraget vil flomme utover breddene. Til kanalen sier beredskapssjefen i kommunen at han ber alle de som bor langs elven tar nødvendige forholdsregler.

– Alle som bor flomutsatt til bør sikre verdiene sine. Slår det verste scenarioet til, kan vannet stige til 3,5 meter ved Mjøndalen bro. Da vil mange eiendommer bli berørt, sier beredskapssjef Sten Petter Aamodt til NRK.

Kraftige byger kan gi vannføring på rødt nivå i flere elver og bekker i løpet av tirsdag og onsdag. Dette vil føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder, ifølge NVE.

Storflom i vente

NVE sier tirsdag kveld at de er svært bekymret for Drammensvassdraget når det kommer til flom.

En rekke elver og vassdrag flytter nå enorme mengder vann til Krøderen, Randsfjorden og Sperillen. Disse innsjøene fører vann inn til Tyrifjorden og videre ned Drammenselva.

Det er ventet at vannet vil stige med 1 til 3 meter fra dagens nivåer her fremover.

– Alt dette er rekordvannstander, sier Sjur Kolberg, hydrolog NVE.

Han sier flomtoppen vil skje inn mot helgen, men at det er stor usikkerhet når toppen viser seg.

– Vi må regne med vann i kjellere og vann godt innover jordene nå veier som stenger. Det blir skader av dette.

Mjøsa er ikke rekordhøy selv om det er mye vann. Kolberg sier det også er rødt varsel for jordskred flere steder.

– Det er høy risiko for flomskred og jordskred. Dette skjer vanligvis under eller like etter de verste regnskyllene, sier Kolberg.