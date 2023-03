Tre personer omkommet i to ulike snøskred i Troms

Det har vært tre alvorlige snøskred i Troms fredag: På Reinøya i Karlsøy kommune, ved Kavringtinden i Lyngen kommune og i Manndalen i Kåfjord kommune.

Redningsskøyta «Bergesen D.y» er ved Grøtnesdalen utenfor Tromsø. De driver søk i sjøen utenfor skred ved Reinøya hvor det ligger vrakgods fra skredet som har gått i sjøen.

31.03.2023 16:21 Oppdatert 31.03.2023 17:47

Skredet i Lyngen: Én person er bekreftet omkommet og en er kritisk skadd. De tilhørte et turfølge på fem, der de tre andre er uskadd. Det er vanskelig å få hentet dem ut på grunn av værforholdene.

Skredet på Reinøya: To personer er omkommet. Det skal være en mann og en kvinne. Et gårdsbruk er dratt på sjøen av skredet.

Skredet i Kåfjord. Ingen personer er savnet. Et fjøs med mange dyr skal være dratt på sjøen.

Røde Kors ber folk i nord holde seg hjemme. De kaller skredsituasjonen særdeles alvorlig.

Skredet i Lyngen: Får ikke hentet ut folk

Skredet i Lyngen gikk ved Kavringtinden, et 1289 meter høyt fjell som er et populært utfartsfjell.

Frivillige og hjelpemannskaper er på vei til skredet, men været er så dårlig at Røde Kors ikke kommer seg inn for å hente ut folk.

Avisen iTromsø melder at et turfølge på fem utenlandske personer er rammet. En av dem er omkommet, en annen kritisk skadet. De tre øvrige skal ikke være alvorlig skadet.

Lyngen kommune har satt krisestab.

Skredet på Reinøya: Gårdsbruk dratt på sjøen

Utenfor Reinøya er en mann og kvinne funnet omkomne i sjøen, opplyser Tromsø brann- og redning til Nordlys.

Et gårdsbruk med flere bygninger ble tatt av skredet og dratt ut i sjøen, inkludert flere husdyr.

Det er sendt ambulansebåt og brannbåt til skredstedet. Et redningshelikopter er på stedet. Værforholdene er svært utfordrende.

Skredet har gått i Grøtnesdalen på Reinøya, som ligger i Karlsøy kommune.

Det har gått flere skred i Troms fredag ettermiddag.

Skredet i Kåfjord: Ingen savnet

Det tredje skredet har gått i Manndalen i Kåfjord kommune. Ordfører Bernt Lyngstad sier at ingen personer er savnet der. Men et fjøs er rammet. iTromsø skriver at det er et fjøs med over 100 dyr.

Ifølge Nordlys er det snakk om to ulike skred i Manndalen fredag. Det første skredet gjorde at fylkesveien ble stengt og en håndfull innbyggere isolert. Senere på dagen gikk skredet som tok med seg fjøset.

Åtte personer er nå isolert av skredene.

– Vi vurderer nå evakuering. Per definisjon er de utenfor skredfarlig område, sier ordfører Bernt Lyngstad til Nordlys.

Røde Kors: – Særdeles alvorlig situasjon

Politiet fraråder alle å bevege seg i fjellet i området, slik forholdene er nå.

– Denne situasjonen er særdeles alvorlig. Det er ikke ofte vi sender ut så mange korps på en gang. De har fått beskjed om og er klare for å rykke ut på svært kort varsel, sier Tor Indrevoll, operativ leder i Troms Røde Kors Hjelpekorps.

Det dårlige været gjør redningsinnsatsen utfordrende.

Myndighetene advarte torsdag mot stor snøskredfare i Troms. Det er sendt ut rødt farevarsel for både fredag og lørdag på følgende steder:

Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø og Indre Troms.

– Store til svært store naturlige skred ventes løsne av seg selv. Skred kan løsne i sjeldne skredbaner og på nye steder, og nå langt ut i flatt terreng, lød advarselen fra Varsom.no.