«Sonya» er for syk til å sone: – En offentlig ansvarsfraskrivelse, sier Frp

Hverken psykiatri eller fengsel klarer å håndtere en av Norges farligste kvinner. I stedet sender de henne frem og tilbake mellom seg. En ansvarsfraskrivelse, ifølge Frp.

Per-Willy Amundsen (Frp) etterlyser nye institusjoner som kan ta vare på de aller sykeste og farligste straffedømte. Vis mer

Publisert: 27.09.2023 18:46

«Sonya» var bare et barn da hun drepte en ung jente.

Som A-magasinet har avdekket, mener Kriminalomsorgen at hun er for syk til å være i fengsel. I 2021 ble hun overført til tvungent psykisk helsevern, til sikkerhetsavdelingen på Dikemark i Asker.

Men heller ikke de vil ha henne. Sonya tar ikke imot behandling. I stedet er hun på ett og et halvt år blitt lagt i belteseng over 500 ganger etter å ha angrepet de ansatte eller skadet seg selv. Hun kan ikke lenger ta opp en sengeplass, mener sykehuset.

Forrige uke, til tross for at hun er alvorlig psykisk syk, ble den drapsdømte kvinnen sendt tilbake til fengsel – nok en gang. Hun ble sendt til Bredtveit, som allerede for to år siden erkjente at de ikke klarte å håndtere kvinnen.

– Det er trist å se hvordan det offentlige driver ansvarsfraskrivelse på denne måten, sier leder av Stortingets justiskomité Per-Willy Amundsen (Frp).

Onsdag forrige uke ble drapsdømte «Sonya» flyttet for 73. gang etter at det offentlige tok over ansvaret for henne. Vis mer

Rystet av saken

Nye institusjoner må på plass, krever Amundsen. Institusjoner som er rustet til å håndtere de aller farligste og sykeste i lengre perioder.

– Det finnes et knippe mennesker som trolig aldri vil bli friske eller trygge nok til at de bør løslates. For denne gruppen har samfunnet ingen fullgode tilbud, sier han.

Han får støtte av Høyres Sveinung Stensland, også han i Stortingets justiskomité. Stensland snakket selv med Sonya rett før hun ble fraktet ut av Dikemark. Han kaller situasjonen fortvilet – for absolutt alle.

– Jeg er rystet over hele saken i all sin gru, både det Sonya har gjort, men også måten vi som samfunn møter det. Hun er i en helt forferdelig situasjon, som gjør sterkt inntrykk på meg også fordi hun er så ung.

A-magasinet møtte Sonya på sikkerhetsavdelingen på Dikemark, før hun ble sendt tilbake til fengsel. – Jeg føler meg som landets mest forhatte pasient, sa hun. Vis mer

Sikkerhetshjem utredes

Stortinget har etter et forslag fra Høyre vedtatt at såkalte sikkerhetshjem skal utredes. I slike hjem kan de sykeste straffedømte bo med flere ansatte. Det kan for eksempel fattes vedtak om låste dører og fotfølging i sikkerhetshjem.

Men utredningen av dette kan ta tid. Flere lovverk i helsevesenet og kriminalomsorgen må trolig endres.

Bruken av sikkerhetshjem bør inn i straffeloven, som en ny særreaksjon på lik linje med for eksempel fengselsstraff, mener Stensland.

– Dette bør komme raskt på plass. Vi ser stadig flere slike tilfeller, der straffedømte er for syke til fengsel, men for farlige for helseinstitusjoner, sier Stensland.

Sonya har selv med en Ipad dokumentert hverdagen på lukket avdeling. På ett og et halvt år er hun blitt fastspent i belteseng over 500 ganger. Vis mer

– Rett på helsehjelp

Hverken justisministeren eller helseministeren vil kommentere saken om Sonya.

På spørsmål om hvem som skal håndtere alvorlig psykisk syke straffedømte svarer justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) slik:

– Jeg mener vi trenger bedre samarbeid mellom helsevesenet og kriminalomsorgen for å ivareta de aller sykeste. Denne gruppen faller ofte mellom to stoler. De utgjør en fare for seg selv og er en stor belastning for ansatte.

Mehl viser til at regjeringen nå evaluerer ordningene med forvaring og tvungent psykisk helsevern. Den ser også på hvordan domfelte med alvorlige psykiske lidelser kan ivaretas bedre. Regjeringen bevilget nylig 15 millioner kroner til å bedre kvinners soningsforhold.

– Innsatte har like stor rett på helsehjelp som alle andre. Derfor er historien i A-magasinet vond å lese, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Men alle får ikke den hjelpen de trenger.

– Jeg kan ikke se at retten til helsehjelp er oppfylt i Sonyas sak, sier Høyres Sveinung Stensland.

Han lover å ta saken videre.

– Alle sittende justisministere de siste 17–18 årene, inkludert Høyres egne, har ikke gjort nok for alvorlig psykisk syke straffedømte, sier Stensland.