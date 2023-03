Uvær i Sør-Norge: Stengte fjelloverganger og krevende kjøreforhold

– La bilen stå og bli hjemme i kveld og ta hjemmekontor i morgen, hvis du kan, oppfordrer Statens vegvesen.

Slik ser det ut på E39 vest for Kristiansand torsdag kveld.

16.03.2023 20:13

Vi er allerede midtvei i mars, men det er lite som minner om vår i store deler av Sør-Norge akkurat nå.

Det er ventet sterk vind og store mengder snø flere steder i landet det neste døgnet.

Varsom.no har sendt ut rødt farevarsel for snøskred og oransje farevarsel for snø flere steder. I tillegg er det sendt ut gult farevarsel for vindkast i Rogaland og Hordaland.

På kysten er det ventet vindkast på 30–35 m/s og i indre strøk 27–30 m/s.

Torsdag kveld snør det kraftig over store deler av Sør-Norge, og mange steder er det krevende kjøreforhold. Det gjelder blant annet deler av viktige hovedveier som E18, E39 og E134.

Store problemer ved Kristiansand

Torsdag sto trafikken tidvis stille i flere timer på E39 ved Kristiansand på grunn av snøværet, skriver Fædrelandsvennen.

Det snør kraftig på E18 ved Østerholtheia i Agder torsdag kveld.

Flere fjelloverganger er allerede stengt torsdag kveld og det er ventet at det neste døgnet blir krevende på veiene i Agder, Vestfold og Telemar.

Statens vegvesen har en tydelig oppfordring til trafikanter som planlegger å legge ut på kjøretur det neste døgnet:

– La bilen stå og bli hjemme i kveld og ta hjemmekontor i morgen, hvis du kan, sier Rudi Malmo i Statens vegvesen.

Stengte fjelloverganger og værfaste turister

De vanskelige kjøreforholdene har allerede ført til problemer flere steder. Klokken 19.10 rykket nødetatene ut til Rosland ved Kragerø etter melding om en trafikkulykke mellom to kjøretøy.

Ingen skal være alvorlig skadet, men politiet melder om utfordrende kjøreforhold på stedet.

Uværet har også truffet fjellet flere steder. Rundt lunsjtider torsdag fikk politiet også melding om to værfaste turister ved ved fjellet Trolltunga i Hardanger.

De to hadde søkt tilflukt i en nødbu etter å ha blitt rammet av dårlig vær. Røde Kors nådde frem til de to rundt 17.30 og fikk dem trygt ned, men kunne melde om utfordrende forhold.

Dette er status for fjellovergangene i Sør-Norge like før klokken 20 torsdag:

E134 Haukelifjell – stengt.

Rv 7 Hardangervidda – stengt, ny vurdering fredag klokken 07.

Rv 52 Hemsedalsfjellet – kolonnekjøring.

Rv 13 Vikafjell – stengt, ny vurdering fredag klokken 10.

Fv 50 Aurland – Hol – stengt.

Fv 53 Tyin – Årdal – stengt, ny vurdering fredag klokken 08.

E134 Seljestad – Håra i Ullensvang – kolonnekjøring

E6 over Dovrefjell: Stengt. Alternativ rute via Rv. 3 Østerdalen.

Ruter advarer – frykter nytt kaos i Oslo

Heller ikke hovedstaden slipper unna snøværet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø i Oslo og Viken.

Det skjer bare to dager etter at det kraftige snøværet førte til en rekke ulykker og store trafikale utfordringer i Oslo mandag ettermiddag. Midt i rushet ble mesteparten av busstrafikken stanset som følge av snøkaoset.

Situasjoner som dette oppsto flere steder i Oslo da hovedstaden fikk 10–15 centimeter snø mandag. Det taklet ikke rutebussene i byen.

Allerede nå advarer Ruter mot problemer som kan oppstå fredag:

– Vi ber de som skal ut og reise kollektivt, om å beregne ekstra god tid. Det kan forekomme større driftsforstyrrelser med hel og delinnstillinger i kollektivtrafikken, skriver Ruter i en pressemelding.

De minner om at reisegarantien ikke gjelder når været hindrer busser og trikker i å komme seg frem.