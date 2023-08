Knusende rapport om Helseplattformen: «På ingen måte kontroll på hva dette koster til slutt»

En omfattende gjennomgang av milliardprosjektet i Midt-Norge forteller en historie om et prosjekt der nesten alt har gått galt. Manglende tillit, ansvarspulverisering, fraværende kvalitetskontroll og kostnader i det blå er noe som trekkes frem.

Helseplattformen ble først tatt i bruk i Trondheim kommune i mai 2022. Et halvt år senere fulgte St. Olavs hospital. Da kom problemene for fullt. Vis mer

Publisert: 23.08.2023 13:44 Oppdatert: 23.08.2023 14:19

Kortversjonen Helseplattformen, et stort helsejournal-prosjekt i Midt-Norge, får kraftig kritikk etter en omfattende evaluering.

Rapporten fremhever mangel på tillit, ansvarspulverisering og manglende kvalitetskontroll.

Systemet, produsert av den amerikanske leverandøren Epic, ble tatt i bruk på St. Olavs hospital i november i fjor til tross for advarsler og dårlige erfaringer fra naboland.

Rapporten avdekker også at prosjektets totalkostnad har økt til 6,4 milliarder kroner, og at det er full usikkerhet om det endelige beløpet. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Siden november i fjor har journalsystemet Helseplattformen vært i bruk ved St. Olavs hospital, landets fjerde største sykehus.

Systemet skulle styrke helsevesenet i Midt-Norge med en felles pasientjournal.

Men så langt har det i hovedsak vært preget av eskalerende kostnader som rammer helsetilbudet, store forsinkelser, enorme tekniske problemer og utslitte leger og sykepleiere. Nå er videre innføring på andre sykehus satt på vent på grunn av alt som har gått galt.

Systemet fra den amerikanske leverandøren Epic ble innført tross advarsler og dårlige erfaringer fra naboland.

Dips, den norske journalteknologien som brukes på andre norske sykehus, ble satt på sidelinjen tidlig i prosessen.

Fakta Helseplattformen Ny, felles pasientjournal og et pasientadministrativt system for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge.

Selskapet Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019 og eies av Helse Midt-Norge (60 prosent) og flere kommuner, med Trondheim som den største.

Bygger på teknologi fra det amerikanske selskapet Epic Systems, som er en av verdens største leverandører på området. I tillegg innføres en automatisert løsning for tilgangsstyring levert av IBM Norge.

Innebærer blant annet at man går bort fra å føre journaler som fritekst og heller bruker standardiserte diagnosekoder.

Ble innført av Trondheim kommune i alle tjenesteområder innen helse og velferd, inkludert ett fastlegekontor, i mai 2022.

Ble innført på St. Olavs hospital 12. november 2022.

I bruk i ti kommuner. 16 kommuner har signert en økonomisk forpliktende tjenesteavtale.

Kostnaden for innføringen av systemet var i utgangspunktet 3,7 milliarder kroner.

Alle sykehus i de tre andre helseregionene i Norge bruker journalløsninger fra det norske selskapet Dips AS.

Det har tidligere vært planer ambisjoner om å innføre felles journaløkninger nasjonalt, men disse planene er blitt vraket. Vis mer

Knusende kritikk

Helse Midt-Norge har leid inn konsulentselskapet Boston Consulting Group (BCG) for å undersøke arbeidet med Helseplattformen. Konsulentene har blant annet intervjuet over 90 av de involverte.

Det 178 sider lange dokumentet kommer med knusende kritikk av prosjektet. Det er få tegn til at noe er blitt gjort riktig.

Dette er noen av punktene som trekkes frem:

Styringen av prosjektet har vært preget av ansvarspulverisering og mistillit mellom involverte.

Kvalitetssikring av prosjektet har vært ufullstendig i første fase, senere «fraværende».

Det er ikke klart hva Helseplattformen faktisk vil komme til å koste.

Det har vært mangel på kompetanse. Involverte i styrer har hatt liten erfaring med IKT-prosjekter.

Systemet er blitt omfattende og komplekst.

Det har i liten grad vært lagt vekt på at systemet skulle være brukervennlig, selv om dette var et kjent problem med leverandørene.

Opplæringen har vært mangelfull.

Les også Da Epic kom til Trøndelag

Fra 3,7 til 6,4 milliarder – ingen vet hvor det ender

På nettsidene til Helseplattformen kunne man frem til mai lese at den totale kostnaden for prosjektet ville være 3,7 milliarder kroner.

Men det reelle tallet er allerede nærmere dobbelt så høyt, ifølge rapporten.

Den summerer hovedprosjekt, innføringskostnader og utgifter på St. Olavs hospital til 6,4 milliarder kroner.

Les også Omstridt milliardsystem ble ikke testet før det ble kjøpt

Men det stopper ikke nødvendigvis der.

«Det er stor usikkerhet knyttet til totalkostnad», skriver utrederne.

«Vi må få kontroll over økonomien. Vi har fortsatt på ingen måte kontroll på hva dette koster til slutt», sier en av prosjektmedarbeidere som BCG har snakket med.

I rapporten kommer det frem at det er brukt 1,6 milliarder på å leie inn ekstern hjelp. Dette har ofte skjedd gjennom store kontrakter der folk er timebetalt «uten ansvarliggjøring mot resultat».

St. Olavs hospital er landets fjerde største sykehus. De 11.000 ansatte her har hatt store utfordringer med Helseplattformen. Vis mer

Droppet utredning og kvalitetskontroll

Aftenposten har tidligere omtalte hvordan Helse Midt-Norge droppet samfunnsøkonomisk utredning og testing av systemet de valgte.

Dette til tross for at det var kjent av Epics løsninger hadde store utfordringer, og at innføringer av tilsvarende systemer i Danmark og Finland hadde gått galt.

Staten har et krav om at kostbare prosjekter skal utredes og kvalitetskontrolleres etter et regime som kalles Statens prosjektmodell. Dette er for å unngå at man brukes fellesskapets midler på feilinvesteringer.

Men dette ble aldri gjort med Helseplattformen. Konklusjonen rundt kvalitetskontrollen er knusende. Det oppsummeres slik:

«Ekstern kvalitetssikring har i hovedsak vært fraværende»

Resultatet er det rapporten omtaler som en «uklar kravspesifikasjon» som har gitt en stor, kompleks og lite intuitiv journalløsning.

En av de intervjuede beskriver det hele som en «ønskekonsert», der det ikke er blitt gjort prioriteringer underveis.

Mistillit, ansvarspulverisering og omdømmekaos

Rapporten forteller også om fraværende styring og mistillit mellom de involverte. Mange forteller at de opplevde at de ikke ble hørt.

Ledelsen ved St. Olavs hospital ble satt på sidelinjen, selv om de er blitt hardest rammet av alle problemene med systemet.

Rapporten tegner et bilde av at Helse Midt-Norges ledelse har vært mer opptatt av å få prosjektet gjennomført som planlagt, enn å ivareta interessene til sykehus og helseforetak.

Helse Midt-Norge ledes av administrerende direktør Stig Slørdahl. Vis mer

«HMN som eier har ikke vært tydelig nok til stede og har satt seg selv i en vanskelig situasjon som eier og leverandør»

Rapporten konkluderer med at hele prosessen har vært preget av «utydelig rolleforståelse og ansvarspulverisering».

Det tegnes et bilde preget av fraværende tillit mellom de involverte. En betegner det slik:

«Personkjemi og tillit har ikke vært til stede mellom nøkkelaktører»

En annen forteller om at «hver især har et sterkt behov for å dekke egen rygg», og at man har hatt «ekstremt forskjellig virkelighetsoppfatning».

I tillegg har styret i Helseplattformen manglet kompetanse på IKT, selv om innføringen av IKT-system er selve kjernen i virksomheten.

500 i sving – flere på vei

Aftenposten omtalte i juli hvordan over 500 mennesker nå jobber med å forsøke å få Epic-løsningene til å fungere som Helseplattformen. Det er planlagt å ansatte enda flere.

I mars gikk daværende Helseplattformen-direktør Torbjørg Vanvik av etter meldingsskandalen, der 16.000 meldinger sendt gjennom Helseplattformen ikke hadde kommet frem til riktig mottager.

Utover dette har alle avsløringene og problemene rundt Helseplattformen fått få konsekvenser for de ansvarlige.

Helse Midt-Norge varsler nå at de vil gjøre flere endringer som følge av rapporten.

«Helse Midt-Norge RHF har et helhetlig ansvar for innføringen av Helseplattformen og vil ta en mer aktiv eierrolle i den videre innføringen i helseforetakene for å sikre tydeligere styring av prosjektet», skriver foretaket i en pressemelding.