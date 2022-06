Politiet delte nye bilder av drapssiktede Zaniar Matapour

Zaniar Matapour har ennå ikke latt seg avhøre. Politiet går ut med flere opplysninger som de håper kan gi grunnlag for flere tips.

Zaniar Matapour (43) fotografert på et serveringssted i Oslo ca. klokken 16.10 på fredag.

29. juni 2022 13:53 Sist oppdatert nå nettopp

Zaniar Matapour (43) er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter skytingen i Oslo natt til lørdag.

Mandag ble Matapour varetektsfengslet i fire uker. Siktede har så langt ikke ønsket å la seg avhøre. Han har derfor ikke selv gitt uttrykk for hva som var motivet for handlingene.

– Vi er nå sikkert på at siktede står bak selve angrepet alene, sier politiadvokat Børge Enoksen.

Politiet har imidlertid ikke avklart om andre har vært medvirkende, og det er derfor viktig å få hans forklaring, opplyser Enoksen.

På bakgrunn av viktigheten av å finne ut om andre står bak, har de derfor tilbydd et avhør uten lyd og bilde.

– Etter betenkningstid uttrykte siktede at han fremdeles ikke ønsker å forklare seg på nåværende tidspunkt.

Matapour har tidligere ikke villet forklare seg på grunn av frykt for at politiet vil manipulere opptakene.

Politiet har i utgangspunktet avvist siktedes krav fordi det har vært et viktig prinsipp for dem. På bakgrunn av at de ønsker å kartlegge om han har samarbeidet med andre, har de strukket seg lenger.

Ber publikum om tips

– Vi er fremdeles avhengige av tips. Tatt i betraktning hendelsen, har vi grunn til å tro at flere har tips, sier Enoksen.

Politiet går nå ut med flere bilder av siktede og kart over steder han har oppholdt seg.

Overvåkingsbilder av gjerningsmannen viser at han hadde på en blå T-skjorte på et serveringssted i Oslo fredag ettermiddag klokken 16.10. De vil ikke opplyse hvilket sted dette dreier seg om.

Han går av trikkestoppet ved Tinghuset, rett ved åstedet, få sekunder etter 01.00. Skytingen starter nøyaktig klokken 01.12.57.

Politiet mener og håper de nye bildene og opplysningene vil gi gode grunnlag for flere tips.