Askim-dødsfallet: Siktede sier kvinnen hoppet ut av bil i svært høy fart

Mannen som er siktet for uaktsomt drap på en kvinne i 40-årene i Askim, sier at kvinnen hoppet ut at bilen mens den kjørte i svært høy hastighet.

Kvinnen i 40-årene ble funnet død i denne bilen langs fylkesvei 115 i Askim.

Kvinnen ble funnet hardt skadet i en bil som sto i en busslomme i Askim utenfor Oslo tirsdag morgen. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men kvinnens liv sto ikke til å redde.

En mann i 50-årene er siktet i saken, men onsdag fikk ikke politiet medhold i å varetektsfengsle mannen. I fengslingsmøtet forklarte mannen at det hele var en ulykke, og at kvinnen hoppet ut av bilen i svært høy fart, skriver NRK.

Mannen sa videre at han deretter rygget tilbake mens han forsøkte å ringe etter hjelp, men at mobilen var tom for strøm. Derfor kjørte han videre for å finne et sykehus, før han etter hvert fikk stanset en forbipasserende bil.

Follo og Nordre Østfold tingrett mente det ikke var overveiende sannsynlig at mannen hadde forvoldt kvinnens død, og han ble derfor ikke varetektsfengslet.

Politiet har anket denne beslutningen, noe som betyr at mannen forblir i varetekt fram til varetektsspørsmålet er endelig behandlet.

Mannen erkjenner ikke straffskyld, opplyser forsvareren, advokat Marianne Darre-Næss.