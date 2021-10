FHI: Risiko for økning i sykehusinnleggelser

FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Koronasmitten går ned, men det er usikkerhet om utviklingen gjennom resten av høsten og vinteren, mener FHI. De sier det kan bli økning i sykehusinnleggelser.

NTB

6 minutter siden

Det er kombinasjonen av en usikker koronasituasjon og en mulig samtidig økning i andre luftveisinfeksjoner som bekymrer Folkehelseinstituttet (FHI).

– Kommunene må fortsette vaksinasjon med full styrke, forberede seg på forenklinger i håndteringen av epidemien og ha beredskap for mulig økning av covid-19 igjen og en samtidig økning også med andre luftveisinfeksjoner, skriver FHI i sin ukesrapport for uke 40.

De skriver at forekomsten av luftveissymptomer i befolkningen ligger høyt og er økende, og at konsultasjoner hos lege for akutt luftveisinfeksjon også har økt de siste ukene.

Smitte og innleggelser ned

De skriver videre at det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus de siste ukene, men at den nedgangen har avtatt noe de siste to uker.

– Det er foreløpig rapportert om 53 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 40, etter 60 i uke 39 og 61 i uke 38. Tallene for siste uke kan bli oppjustert, skriver FHI.

En koronapasient får behandling på Rikshospitalet i november 2020.

Også smitten går ned, for femte uke på rad etter toppen i uke 35.

– Det er foreløpig meldt 3.000 tilfeller av covid-19 i uke 40, 14 prosent nedgang siden uke 39 (3.480), skriver FHI.

De fremholder at nedgangen i hovedsak skyldes en kraftig nedgang i meldte tilfeller blant unge under 20 år, men påpeker at det har vært store endringer i teststrategi gjennom høsten.

– Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid, skriver de.

Mest i Oslo

Oslo topper fortsatt listen over områder med flest meldte tilfeller pr. 100.000 innbyggere for uke 39 og 40 samlet. Men både her og i Viken går også smitten klart ned, mens den er enten stabil eller går opp i de fleste øvrige fylker.

Det er fortsatt om lag fem ganger flere meldte tilfeller pr. 100.000 innbyggere blant uvaksinerte enn blant fullvaksinerte individer 16 år eller eldre.

FHI anslår at det gjennomsnittlige reproduksjonstallet fra 25. september har ligget på 0,9. Den mer usikre modellen som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser, anslår at R-tallet for en uke siden også lå på 0,9.