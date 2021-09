Det har ikke skjedd før: Norsk krigsskip under amerikansk kommando

Bare USA gir Norge troverdig beskyttelse mot Russland. Derfor disponerer USA nå et norsk krigsskip til langt ut i 2022.

Carrier Strike Group 8. I denne marinestyrken inngår nå norske KNM Fridtjof Nansen (i høyre bildekant). Foran ligger destroyeren USS Bainbridge, bak hangarskipet USS Harry S. Truman.

40 minutter siden

Her ligger den norske fregatten KNM Fridtjof Nansen sammen med amerikanske krigsfartøyer ved USAs østkyst. Snart skal sjøstyrken ut på et ni måneder langt tokt. Et tokt som kan innebære krisehåndtering, avskrekking, maktdemonstrasjon og det å ta kontroll over et stort sjøområde.

Akkurat nå trenes det blant annet på å bli enige om situasjoner fartøyene kan havne i, og der Norge ønsker å holde et eget skip utenfor.