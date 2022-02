Her er FHIs råd: Behold meteren, men fjern skjenkestopp

Fjern skjenkestoppen kl. 23. Fortsett med meteren. Ingen antallsbegrensninger i private hjem. Her er rådene FHI gir til regjeringen.

Regjeringen presenterer i dag flere lettelser i smittetiltakene. Helsedirektoratet og FHI vil fjerne flere tiltak.

1. feb. 2022 17:25 Sist oppdatert nå nettopp

Kan du snart kaste munnbindet? Danse tett på klubb? Møte kolleger på kontoret igjen?

I kveld er det duket for nok en pressekonferanse. For mange en etterlengtet en. Snart to år har gått siden de første tiltakene ble innført. I dag forsvinner trolig mange av dem.

FHI har nå mye data som tyder på at omikron gir mindre risiko for alvorlig sykdom enn det som var tidligere fryktet.

De anbefaler derfor regjeringen å trappe ned til et lavt tiltaksnivå.

Vil ha et «lavt tiltaksnivå»

I sine anbefalinger til regjeringen, som ble oversendt allerede fredag 25. januar, foreslår FHI og Helsedirektoratet derfor følgende:

Fortsatt anbefaling om å holde 1 meter avstand.

Drift forenkles i de fleste sektorer, men krav om smittevernfaglig forsvarlig drift opprettholdes.

Ingen antallsbegrensninger i private hjem.

Fjerne kontaktreduserende tiltak i skoler og barnehager.

Trafikklysmodellen kan brukes på grønt nivå i en overgangsperiode. Overgang til symptombasert testing.

Mer fleksibel bruk av hjemmekontor.

Forslag til alternative lettelser på offentlige og private arrangement.

Ingen skjenkestopp.

Organisert fritidsaktivitet kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgruppe.

Vil ha mindre testing og ingen karantene

Helsemyndighetene foreslår også at regjeringen opphever smittekarantene fullstendig.

I tillegg foreslås å teste adskillig færre – først og fremst personer som ikke har symptomer.

FHI og Helsedirektoratet mener det er nok å teste personer med symptomer, eller personer uten symptomer som er mest utsatt for smitte.

Dersom regjeringen følger dette rådet, vil det bli langt færre tester.

Om lag halvparten av de smittede har tidligere vist seg ikke å ha symptomer.

Anbefaler ny vurdering om fire uker

FHI presiserer at det er viktig med fortsatt høyt beredskapsnivå, og god overvåking av situasjonen fremover.

Omikron smitter raskere, og smittetoppen er stadig foran oss. Innleggelser med covid-19 vil øke. Helsesektoren må forberede seg på mye fravær, skriver FHI.

De anbefaler en ny vurdering om fire uker eller tidligere dersom situasjonen tilsier det.

Lav risiko for overbelastede sykehus

Helsedirektoratet mener risikoen for en overbelastning av sykehusene nå er lav.

«Direktoratet vurderer at den største risikoen nå er knyttet til at høyt samtidig sykefravær kan påvirke driften av kritisk viktige samfunnsfunksjoner herunder helsetjenestene», skriver direktoratet.