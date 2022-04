UD: Nå vil ingen av de norske IS-kvinnene i Syria hjem til Norge

Utenriksdepartementet ville hente Aisha Shazadi Kausar (30) og sønnen hjem fra Syria. Men IS-moren har ombestemt seg.

Snur ryggen til Norge. Aisha Shazadi Kausar (30) har ombestemt seg igjen. Hun ønsker likevel ikke hjelp av UD for å returnere til Norge.

Nå nettopp

– Ingen av de norske IS-kvinnene i Syria ønsker konsulær bistand fra utenriksdepartementet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til Aftenposten.

Aisha Shazadi Kausar (30) fra Bærum hadde bedt om konsulær bistand. En annen kvinne hadde, via en tredjepart, sagt at hun hadde til hensikt å be om konsulær bistand, men gjorde det ikke. Utenriksdepartementet vil ikke opplyse hvem dette er, men etter det Aftenposten er kjent med, er det en av de to søstrene fra Bærum. De to andre kvinnene har ikke bedt om hjelp.