Skrev om helsevesenets mangelfulle oppfølging av faren: – Datteren gir en stemme til en situasjon mange erfarer

Mange som jobber i hjemmetjenesten, er ufaglærte. – De vet ikke at god kommunikasjon er like viktig som praktiske omsorgsoppgaver, sier forsker.

Ingri Solem Talmoen bor alene med faren, Ivar Talmoen, som har ALS. Moren døde av kreft i 2018. Det siste året har hun vært den personen som gjør alt praktisk husarbeid og alt det faren trenger hjelp til.

26. nov. 2021 22:41 Sist oppdatert 8 minutter siden

For snart to år siden fikk Ingri Solem Talmoens pappa påvist nervesykdommen ALS. Onsdag skrev hun et Si ;D-innlegg om helsevesenets mangelfulle oppfølging av faren.

Datteren måtte fysisk møte opp og banke på døren til kontoret i bydelen for at han skulle få hjemmehjelp. Pleierne som kommer innom, snakker til faren som om han er et barn.