Myndighetene gir tommelen opp til julebord, men flere velger å avlyse

– Underlig at det er julebordene som rammes, sier Ivar Horneland Kristensen fra Virke.

Årets julebordsesong rammes av flere kanselleringer etter en smitteøkning i november. Virke er bekymret for en allerede hardt prøvet bransje.

1. des. 2021 19:19 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi har julebord selv her på fredag. Jeg har tenkt å gå. Kanskje jeg tar meg en øl også, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tirsdag.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har også gitt klarsignal for å dra på julebord. Det samme gjør assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Myndighetenes anbefaling er klar: Julebord kan man dra på.

Likevel velger flere å avlyse julebordene sine. Det skjer samtidig som omikronvarianten av koronaviruset fester grepet i mange land og smittetallene øker.

Stadig flere avlyser

Helsedirektoratet, Rema 1000 og TV 2 har de siste dagene valgt å avlyse årets julebord. Flere serveringssteder opplever at kundene avlyser med kort varsel.

– Flere av våre medlemmer opplever et økende antall avlysninger. De er bekymret og blir urolige, sier Ivar Horneland Kristensen.

Han er administrerende direktør for Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon. Han sier at for enkelte bedrifter utgjør julebordsesongen 25 til 30 prosent av omsetningen.

– For noen få utgjør det opp mot 50 prosent. For en allerede prøvet bransje, så er dette vanskelig, sier han.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør for Virke, er bekymret for at flere velger å avlyse årets julebord.

– Dersom man følger myndighetenes råd og anbefalinger, så bør man kunne arrangere julebord.

Horneland Kristensen sier at flere av deres medlemmer denne sesongen velger å arrangere julebord for hver enkelt avdeling, fremfor at hele bedriften samles.

– Hvis vi oppholder oss på kontoret og beveger oss rundt i samfunnet, så blir vi jo eksponert. Derfor synes vi det er litt underlig at det er julebordene som rammes, sier han og legger til:

– Men hvis man har symptomer og er syk, så skal man selvfølgelig holde seg hjemme.

Flere bedrifter i Oslo sier at julebordsesongen rammes av den økte smitten i befolkningen.

Ber folk puste med magen

Tirsdag orienterte Oslos byråd om kommunens koronahåndtering. Da kom byrådsleder Raymond Johansen med en klar oppfordring: Pust med magen.

Han understrekte at selv om smittetallene er høye, er situasjonen helt annerledes enn da byen ble stengt ned. For nå de er fleste vaksinert.

Han har selv planer om å dra på julebordet for de ansatte på Rådhuset. 269 personer er påmeldt.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NRK at det viktigste er å forsikre seg om at deltagerne er friske og vaksinerte. Han sier at det er antallet personer man er i kontakt med og om noen av disse er smitteførende eller ikke, som spiller en rolle.

– Regner man på hvor mange personer man møter på en uke nå, er det veldig mange for de aller fleste. Da blir kanskje ikke det ene julebordet med kolleger som du ser hver dag noe vesentlig bidrag til den risikoen, sier Nakstad til NRK.

Byrådsleder Raymond Johansen skal selv på julebord denne helgen.

Ber bedriftene være kreative

– Hvor alvorlig er disse avlysningene?

– Foreløpig har vi ikke noen tall, men vi ser at det har vært et økende antall avlysninger de siste dagene. Samtidig er myndighetene opptatt av å holde samfunnet mest mulig i gang. Vi bør alle bidra til dette, svarer Horneland Kristensen fra Virke.

Han er bekymret for hvordan avlysningene kan ramme bedriftene.

– Dette er viktig for arbeidsplasser og virksomheter. Mange har allerede handlet inn, forberedt seg og er klare for dette.

Han kommer med denne oppfordringen til de som vurderer å avlyse årets julebord:

– Så lenge vi ikke har fått andre råd, bør man kunne avholde julebord. Ikke gå direkte til avlysning, men se etter mulige tilpasninger. Det er hurtigtester, koronasertifikat og muligheter til å tilpasse julebordet.